El CEO de Twitch revela que no quiere que Ibai, Auron, IlloJuan y Rubius se vayan de la plataforma

Desde hace unos cuantos meses, la guerra que mantienen Twitch y Kick está más candente que nunca. Muchos streamers hispanohablantes —especialmente de Latinoamérica, región muy afectada por las nuevas políticas de la plataforma morada— están migrando a Kick, algo que en Twitch ha hecho que salten todas las alarmas. Quizás por eso ahora Dan Clancy, CEO de la plataforma propiedad de Amazon, está de tour por nuestro país, parlamentando con varios creadores de contenido.

En las últimas horas, Clancy se ha reunido con Suzyroxx, quien ha hecho al CEO una serie de preguntas muy interesantes y de las que podemos sacar varias cosas en claro. Por ejemplo, ha dicho que el tipo de contenido que más disfruta de ver en Twitch son los directos IRL o que, para él, el mejor evento de la historia de la plataforma es La Velada del Año.

Sin embargo, lo verdaderamente interesante lo encontramos al final del vídeo. Llegados a un punto, Suzy pregunta a Clancy sobre qué streamers español desearía que nunca se fuera de Twitch. La streamer plantea al CEO cuatro opciones: AuronPlay, Ibai, Rubius e Illojuan. Astutamente, Clancy responde que no quiere que ninguno de ellos abandone jamás la plataforma. La pregunta es, ¿lo dice para no mojarse y no quedar mal con ninguno de ellos o porque realmente el mercado español es uno de los más fuertes de todo Twitch y cualquier pérdida sería realmente importante?

Lo cierto es que son varios los streamers españoles que han dicho abiertamente que no descartan irse a Kick. Ahí tenemos como ejemplo a TheGrefg, Xokas o Auron, quienes, a pesar de no haberse ido de Twitch por el momento, han declarado en alguna ocasión que la idea de marcharse a la plataforma verde es una opción.

Durante los próximos días, Dan Clancy seguirá por nuestro país visitando a streamers. En teoría, el día 15 de este mes irá hasta Andorra para encontrarse con Rubius, uno de los pesos pesados de la comunidad hispana de Twitch. Veremos si este particular tour del CEO da sus frutos.