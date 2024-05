Xokas explota contra Twitch y coquetea con Kick: ¿Cambio inminente?

Xokas, el reconocido streamer gallego, ha sorprendido a todos sus seguidores con unas incendiarias declaraciones contra Twitch, la plataforma en la que ha transmitido durante más de seis años. Aunque siempre ha sido crítico con Twitch, Xokas había dejado claro que su compromiso con la plataforma era firme. Sin embargo, su reciente arrebato sugiere un cambio de postura, y podría estar considerando seriamente migrar a Kick.

En una serie de comentarios cargados de frustración, Xokas manifestó su decepción con la gestión de Twitch y su trato hacia los creadores de contenido. "Tengo muchas ganas de que Twitch se hunda, es una empresa que no se merece a los creadores de contenido que tiene y que nosotros nos vayamos a Kick. Son un desastre absoluto como empresa", afirmó en uno de sus directos.

El streamer también señaló que Twitch parece favorecer a ciertos creadores mientras ignora a otros, incluyendo a él mismo y a Ibai Llanos, otro de los streamers más populares de habla hispana. "Es que es mejor estar en Kick que seguir dándole dinero a Twitch. ¿Vosotros sabéis la de millones que le he hecho ganar a Twitch? Yo estoy aquí porque es el único lugar donde puedo seguir compitiendo, de momento", explicó Xokas, subrayando su creciente desilusión.

Xokas no se detuvo ahí y lanzó duras críticas personales contra el equipo de Twitch, describiéndolos como "patéticos" y "asquerosos". "No me gusta la gente de Twitch y me dan asco por cómo trabajan. Creo que Kick empieza a ganar a Twitch, y sobre todo creo que irse a Kick también es una manera de apoyar a LATAM, en Twitch los tratan como el tercer mundo", agregó.

El interés de Xokas por Kick no es nuevo. Hace unos días, mencionó que si pudiera trasladar la longevidad de su audiencia de Twitch a Kick, ya estaría casi decidido a cambiar de plataforma. Ahora, parece que su determinación es aún más fuerte. "Kick es una buena plataforma, me ofrece mucho más dinero, sé que me va ir mucho mejor, no hay anuncios... Es que son todo ventajas", concluyó.

Este cambio de postura de Xokas marca un punto de inflexión en su relación con Twitch. Si bien la plataforma de Amazon ha sido su hogar digital durante años, las crecientes críticas y su interés en alternativas como Kick podrían indicar que un traslado es inminente.