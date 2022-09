¿En qué consiste el trabajo de editor para youtubers y cuánto se cobra? Así es la oferta de empleo de Jaime Altozano

¿Alguna vez has soñado con trabajar junto a tu youtuber o streamer favorito? El auge de las redes sociales ha provocado que algunas de estas figuras de las redes cuenten con equipos de profesionales realmente amplios, ya que ellos solos no pueden encargarse de la creación y la gestión de todo su contenido. Jaime Altozano es uno de los que más claramente ha mostrado la dimensión que alcanza su equipo de trabajadores, que se encarga de producir el material del youtuber y de Ter. Con los años, ambos creadores de contenido han ampliado sus fronteras hasta desarrollar cursos en forma de vídeo, y Jaime se ha adentrado en el mundo de Twitch, por lo que no es de extrañar que se hayan visto en la necesidad de ampliar su plantilla.

Recientemente, el youtuber ha realizado una campaña en todas sus redes para dar a conocer su nueva oferta de trabajo: necesita a dos nuevos editores de vídeo que trabajen en sus oficinas de Madrid, y ha abierto una convocatoria para que se presente quien quiera. Puedes probar suerte en este formulario de aquí, pero no cabe duda de que, con el alcance que tiene el contenido de Jaime Altozano, habrá muchas candidaturas muy interesantes compitiendo contigo.

Ambos puestos están pensados para trabajar 40 horas semanales, participando de forma presencial en la preproducción, grabación y, sobre todo, edición de los vídeos de los distintos proyectos en los que están inmersos Ter y Jaime. A cambio, el youtuber ofrece un contrato indefinido con una remuneración bruta anual de entre 20.000 y 24.000 euros, según valía (aunque ha señalado que, si se presentase alguien realmente increíble en su trabajo, estaría dispuesto a ampliar esa cifra).

Esta oferta es una buena forma de conocer cuál es el perfil profesional que suelen buscar los creadores de contenido, aunque es importante avisar de que la mayoría de ellos no ofrecen contratos de trabajo como tales (para empezar, porque muchos no están constituidos como empresas), sino que pagan a editores freelance según la carga de trabajo que se les otorgue. ¡Si estás pensando en trabajar con uno de ellos, aprovecha la oportunidad! Tienes hasta el 22 de septiembre para hacerlo.