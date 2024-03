¿Qué le ha pasado a Natalia Osona? Las impactantes imágenes de la influencer desde el hospital

La influencer Natalia Osona vuelve a ser noticia y esta vez es por un problema médico y no por ninguna de las polémicas a las que nos tiene acostumbrados.

Esta conocida creadora madrileña alarmó a su más de un millón de seguidores en Instagram al compartir una impactante foto de ella en el hospital con el texto: "En urgencias desde primera hora de la mañana. Pero siempre al pie del camión".

En la imagen subida por la creadora de contenido residente en Andorra se la veía en una cama de hospital, con diferentes vías intravenosas y con una mascara de oxígeno. Como no ofreció ninguna explicación más sobre lo que le pasaba la foto hizo que saltaran todas las alarmas que sus fans se preocuparan.

Tampoco ayudo la historia que subió a Instagram su novio, Diego Sanchís, con la misma imagen y un mensaje de apoyo a su pareja que seguía sin explicar el motivo por el que estaba ingresada: "En urgencias. Te quiero Natalia Osona. A tu lado en lo bueno y en lo malo".

Natalia dejó pasar más de siete incómodas horas antes de subir otra historia en la que agradecía a sus fans por la preocupación y explicaba lo que le había pasado: "Gracias a todos por vuestros mensajes, acabo de despertarme. He tenido una crisis asmática muy fuerte (llevaba días mal, pero esta madrugada, cuando me fui a dormir, fue terrible, no podía respirar y ni los inhaladores ni pastillas de cortisona me hacían efecto) así que acabé en urgencias".

"Es bastante desagradable porque, aparte de ahogarte, todo el tratamiento de cortisona intravenosa, nebulizadores que te ponen, hace que el corazón vaya muy rápido y tiene que monitorizarte para controlarlo", añadió.

"Quiero agradecer desde aquí a todo el equipo del hospital que, nada más llegar, me atendieron sin hacerme esperar ni un solo minuto y han sido súper profesionales con todos los protocolos que hay que seguir en estos casos. He pasado miedo, pero me tranquilizó estar en muy buenas manos", sentenció.

Al parecer todo se quedó un pequeño susto y Natalia pudo regresar muy rápido a casa como demuestra la última foto sobre el asunto que subió a sus historias con su perro.