Rosalía no ha podido aguantarse más las ganas de cantar y se ha montado una divertida sesión de karaoke que ha compartido con todos sus seguidores a través de Instagram Stories: “Hoy me he despertado con ganas de ir a un karaoke, pero como no se puede, se me ocurre que puedo cantar desde casa”.

La cantante catalana le pedía sus fans que le recomendaran canciones: “Elegidme unos buenos temazos, eh”, les ha advertido.

Haciéndole caso a la cantante de trap, Albany, Rosalía ha empezado mostrando su vena más folclórica cantando ‘A tu vera’ de Lola Flores, imitando los gestos que hacía La Faraona con las manos al cantar y acompañada de unos pendientes de ‘gitana’.

Se ha atrevido también con temas como ‘Don’t Start Now’ de su amiga Dua Lipa mientras le pedía perdón por su nivel de inglés.

También ha cantado ‘When the party’s over’ de Billie Eilish, que le ha servido para mandarle una pequeña amenaza a modo de aviso tanto a ella como a su hermano Finneas. Rosalía les ha recordado que tienen que enviarle la parte vocal para que pueda terminar de montar la colaboración que tienen pendiente.

Además, se ha venido arriba con ‘reggaeton del viejo’ como ‘La gasolina’ de Daddy Yankee.

Como micrófono, un bote de crema. Pero la reina del Tra-trá se ha limitado a cantar si no que la artista ha confesado que le gusta mucho hacer imitaciones de algunas de sus artistas favoritas como Beyoncé, Christina Aguilera o Ariana Grande, que ha compartido el vídeo de la cantante en sus historias de Instagram.

En cada una de sus actuaciones se ha ido cambiando de outfit para meterse aún más en su papel.