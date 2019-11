Flooxer Now

La próxima edición de los Premios Grammy será el 26 de enero en Los Ángeles. Allí se celebrará la 62 edición de estos premios de la música. Aunque la clara favorita es Lizzo con 8 candidaturas, seguida por Billie Eilish y Lil Nas X. Rosalía competirá con ellas y con Black Pumas, Maggie Rogers, Tank and the Bangas y Yola para ganar el premio a Mejor Artista Novel.

La segunda categoría a la que opta Rosalía es el Mejor Álbum de Rock, Urbano o Alternativo por su obra 'El mal querer' aquí se enfrentará a J Balvin y Bad Bunny por 'Oasis', Flor de Toloache con 'Indestructible', iLe con 'Almadura' y Bad Bunny de nuevo con 'X100pre'.

Alicia Keys repite como anfitriona de la gala, una gala donde la presencia femenina estará muy presente en los Grammy 2020 y donde se podrá ver muchas caras nuevas. Artistas más veteranas, grandes pesos pesados como Beyoncé o Taylor Swift tienen menos nominaciones que en años anteriores. Swift optará a dos nominaciones mientras que Beyoncé optará a 4 gramófonos.

Otro de los grandes olvidados ha sido el grupo de K-Pop BTS, que a pesar de su gran éxito internacional se ha quedado fuera de las nominaciones, algo que no ha gustado a su gran legión de fans que los chicos de Bangtan tienen por todo el mundo.

