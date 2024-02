Rubius, enfadado con la discográfica que le tumbó los vídeos: "Llevaos todo el dinero, pero dejadlos en público"

Cuando uno dedica mucho tiempo y esfuerzo en crear un contenido del que se siente orgulloso, es inevitable sentir una gran impotencia cuando alguien te obliga a eliminar u ocultar este trabajo sin un motivo aparente. Esto es precisamente lo que le ocurrió a Rubiusa principios de junio de 2023, cuando una discográfica decidió tumbarle varios vídeos de su canal principal por motivos de copyright, algo que él confiesa que no entendió porque llevan años desmonetizados.

Por tanto, la propia discográfica es la que lleva tiempo cobrando todo lo que generan esos vídeos y, por este motivo, Rubius revela que no entiende por qué decidieron tumbarlos tantos años después. Esto es algo sobre lo que ha querido volver a hablar después de haber revivido su canal principal con un nuevo vídeo, ya que llevaba casi un año sin publicar nada. Porque, tal y como ha remarcado, desde que ocurrió este problema con la discográfica, ha estado bastante desmotivado por culpa de los problemas que está teniendo con estos vídeos antiguos.

Aun así, lleva meses trabajando para poder recuperarlos, ya que su objetivo es terminar de buenas con la discográfica, por lo que asegura que no le importa que se lleven todo lo que generan estos vídeos, y que lo único que quiere es poder mantenerlos en su canal porque son parte de su historia. Además, pese a que algunos pensaban que se los habían eliminado, Rubius ha aclarado que en estos momentos los vídeos siguen en su canal, pero en oculto, por lo que no puede ponerlos públicos hasta que no soluciones estos problemas con la discográfica.

Finalmente, el streamer ha aclarado que ya ha intentado solucionar este problema de "mil maneras" y que, aunque todavía no lo haya conseguido, sigue con la esperanza de que termine llegando a un acuerdo con la discográfica para que le permitan volver a hacerlos públicos. Sin duda, este es un problema que toda su comunidad espera que pueda llegar a solucionarse, especialmente porque entre estos vídeos se encuentran algunos de los más míticos de su canal. Por tanto, habrá que desearle suerte con negociaciones y esperar que consigan llegar a un acuerdo que beneficie a ambos.