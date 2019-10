Lo más parecido a unas zapatillas deportivas tal y como las conocemos hoy en día, aparecieron a finales del siglo XVIII y estaban hechas con lona y restos de caucho sobrantes de ruedas de coche o bicicleta.

A comienzos del siglo XIX, la fábrica inglesa Liverpool Rubber Company, se especializó en la producción a gran escala de las ‘plimsolls’, que se popularizaron entre las clases medias trabajadoras. En Estados Unidos, llegaron de la mano de la U.S. Rubber Company quién ideó unas zapatilla más cómodas que se conocían comúnmente como sneakers, este nombre viene de “sneak up on someone" (acercarse sigilosamente a alguien), porque estas zapatillas al andar no hacían ruido.

Desde entonces las zapatillas, han evolucionado hasta convertirse en la revolución más importante que han presenciado los armarios desde la llegada de los famosos vaqueros. Es sin duda un fenómeno global, que sobrevive a cualquier moda y que abarca todas las edades, estilos y clases sociales y cuyo uso se ha normalizado desde el deporte hasta el evento más glamouroso. Consiguiendo elevarse a una categoría de símbolo de culto, y convertidas en un objeto de deseo para todo el mundo. Actualmente tenemos que hablar de las Chunky Shoes, siendo las sneakers de Skechers la tendencia actual del mercado.

Energy | Skechers

En los años 80, las zapatillas empezaron a introducirse en el mercado de la moda, gracias a la influencia de celebrities y super estrellas. Es en esta época cuando empieza su auge dando comienzo a la vida moderna de los sneakers.

Más tarde en la década de los 90 la relación zapatillas y música empieza a ser cada vez más frecuente. Aparecen en portadas de revistas, videoclips, y conciertos, convirtiéndose las zapatillas en un símbolo de la cultura urbana. La cantante Britney Spears elige las recién nacidas ‘Chunky Shoes de Skechers’ como la zapatilla preferida de la sociedad estadounidense.

Y aunque todas las marcas buscan atribuirse el tanto de ser los pioneros en crear las primeras zapatillas de suela tocha y marciana, la realidad es que, fue la californiana Skechers quien diseño este primer modelo y quien las ha vuelto a poner de moda.

Britney Spears | Skechers

Cada vez la industria es más amplia y abarca más mercado pero es a partir del nuevo siglo cuando las marcas de zapatillas consolidan su vinculación con el mundo de la moda y la alta costura. Dando frescura y exclusividad a las zapatillas clásicas y creando modelos que pueden llegar a costar más de $10,000.

D'Lites | SKECHERS

Con la tecnología, las zapatillas han evolucionado y esto ha hecho que se desarrollen nuevos materiales más cómodos, pero manteniendo las mismas siluetas y colores de la época de los 90, haciendo que marcas como Skechers resurjan y vuelven a convertirse en las zapatillas de moda. Un claro ejemplo es la Reedicción energy de los 90. Las Chunky Shoes que Skechers ha lanzado al mercado y que están arrasando en todo el mundo, junto a sus famosas chunky Skechers D´Lites.