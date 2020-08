SOK Online FEST, el primer festival de K-Pop desde España

Souls Of Korea Online FEST es el primer festival de K-pop online de España. Su primera edición se celebrará el próximo 29 de agosto a las 14h CEST y se podrá acceder a través de DigitalFep.

Un evento que supone una oportunidad única para la comunidad de K-pop en España para disfrutar y descubrir de algunos grupos y solistas del pop coreano. Pero no se trata solo de una sucesión de actuaciones sino que SOK Online FEST contará también con sesiones de preguntas y sorteos a través de las redes sociales de los artistas.

El cartel está compuesto por un total de 4 grupos y solistas coreanos, cada uno de ellos especializado en un tipo de género musical. Además, contará con la presencia de la presentadora Hyemin, antigua colaborada de Flooxer con la que nos acercábamos un poquito más al K-pop con su sección.

La venta de entradas para SOK Online FEST comenzó el pasado 11 de Agosto, a través de la web de digitalfep.com. El precio es de 6€ y las entradas serán limitadas.

Te hablamos un poco sobre los artistas que participarán en el festival para que los conozcas:

M.O.N.T (몬트), boy group coreano gracias a su música han alcanzado un gran éxito que les ha permitido hacer una gira mundial. Entre sus temas destacan: Will you be my girlfriend? (사귈래 말래?), BOOM BANG (붐뱅) o Rock Paper Scissors (가위바위보).

Oh Saebom (오새봄), solista de K-Pop e integrante de MAXXAM, logró la fama tras su participación en Produce x 101. Debutó con Tie, pero también destaca por sus covers de Move o Dramarama.

Cha Seungju (차승주), promesa del R&B y panorama del indie coreano, conocida por su dulce voz. Déjate enamorar con sus temas: 어쩌면 우리, 오늘, 밤 o 좋아해 너를.

High Tension, dúo de música electrónica, con la ayuda de sus sintetizadores y guitarra en directo hacen vibrar a todo el mundo. Prepárate para saltar con Memories, Infectious o High Mode.

Hyemin (혜민), solista que se ha convertido en la primera cantante K-Pop en España. Entre sus temas encontramos Starlight o Fate.