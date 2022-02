StarK, el 'famoso' de Top Gamers Academy

StarK tiene experiencia en esto de los deportes electrónicos. El joven de Vilafranca del Penedés (Barcelona) forma parte de un equipo de eSports como creador de contenido. Antes de su entrada al programa, StarK se encontraba dentro de KPI Gaming, un club profesional español de eSports.

Esto no quiere decir que el joven de 22 años lo vaya a tener más fácil que el resto de sus compañeros de Top Gamers Academy. Y es que se ha empezado a cuestionar cómo de ética es la forma de jugar de este miembro de equipo de Willyrex, youtuber por el que empezó a crear contenido.

Mientras a algunos de los concursantes les gusta su forma de jugar a Fortnite, hay otros que lo consideran demasiado agresivo por perseguir a sus contrincantes de forma activa hasta que consigue eliminarlos: "Otros días estaba siendo más conservador y no me iba bien", al cambiar de táctica considera que le está yendo bien. "Eso no quita que sea un poco guarrito, de cara a mucha gente no es fair play pero no es baneable", ha opinado Suja, profesor de Fortnite.

Los videojuegos que más le gustan son los tipo battle royale (de shooters y supervivencia). El primer recuerdo que tiene con la PlayStation es con tan solo cinco años y el personaje con el que más se identifica sería cualquiera en el que haga de investigador.

StarK ha estudiado Comunicación Audiovisual, estuvo durante mucho tiempo compaginando el hockey con el streaming hasta que ha decidido dedicarse al cien por cien a crear contenido para las redes sociales.

No tiene canción favorita porque cuando le gusta una se la pone en bucle hasta que termina por aborrecerla. Sus colores favoritos con el azul y el naranja, que suele utilizar mucho para combinarlos en su canal de YouTube, mientras que su comida favorita es la pizza: "Podría comer pizza a todas horas. Si quieres hacerme feliz, regálame una".