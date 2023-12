Stoneismyname vuelve a YouTube para explicar cómo perdió su marca, Teloputodije

Hay una serie de creadores de contenido que, aunque actualmente no pueden comparar sus cifras con las de los influencers más top, siguen estando en la mente de miles de las personas que siguieron sus primeros pasos en redes. Stoneismyname es uno de los rostros más conocidos del panorama influencer español, ya que llegó a las redes con una propuesta de calidad que atrajo a muchos de los que estaban cansados de los vídeos de YouTube hechos de cualquier manera. Hacía más de tres años que no subía un vídeo a su canal, y la mayoría de sus seguidores solo podían saber cómo le iba gracias a sus otros perfiles, pero ahora ha vuelto a la plataforma que lo llevó a lo más alto. El vídeo que ha decidido subir es, probablemente, uno de los más complicados que ha creado hasta la fecha.

Stone ha querido explicar por qué ya no está relacionado con el proyecto de Teloputodije, la marca de ropa que creó durante su pico de popularidad. La historia detrás de su creación es conocida por la mayoría de sus fans, y deja claro que él fue quien tuvo el germen creativo. Algunas de las frases con las que empezó este proyecto se han convertido en verdaderos iconos de la marca, que incluso cuenta con una tienda física en Madrid. Por desgracia, Stone ya no forma parte de este proyecto, debido a un movimiento legal que su socio realizó el verano pasado.

Por lo que ha explicado Stone, la relación entre ambos siempre fue complicada, y esta expulsión del proyecto de Teloputodije fue la manera que esta otra persona pensó para cortar por lo sano sin salir perjudicado. Sobra decir que siempre hay dos versiones para una misma historia, y que todos somos los villanos en las vidas de aquellos con los que nos llevamos mal, pero aun así los fans de Stoneismyname se han quedado muy sorprendidos con que la participación del youtuber en Teloputodije acabase de forma tan truculenta.

El colmo de toda esta pequeña polémica se ha vivido hace unas horas, cuando Stoneismyname ha compartido por sus Instagram Stories que se había cruzado con su exapreja y con el socio que lo sacó de Teloputodije, y que estaban juntos. El encuentro entre ellos llegó, por lo que parece, a incluir amenazas con llamar a la policía. Stone no ha podido hacer más que reírse del asunto y decir a sus seguidores que no puede revelar todo lo que ha pasado, por las posibles represalias legales que tendría. Por suerte, Stone está decidido a no rendirse, y ha confirmado que está trabajando en un nuevo proyecto en el que tendrá el absoluto control creativo. ¡Esperaremos con ganas a descubrir qué es lo que está maquinando!