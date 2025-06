Roro desvela que tiene una fractura en el pie: ¿Es baja para La Velada del Año 5?

Con La Velada del Año 5 cada vez más cerca, la comunidad de Twitch y los fans del boxeo amateur vivieron unas horas de incertidumbre ante los rumores que señalaban una posible baja en el cartel. La protagonista no era otra que Roro, una de las participantes más seguidas, cuyo nombre llevaba días sonando por una posible lesión.

Finalmente, ha sido la propia creadora de contenido quien ha despejado todas las dudas a través de un vídeo publicado en su perfil de TikTok. En él, aparece con la pierna escayolada y confirma que ha sufrido una fractura en el pie mientras entrenaba. La lesión llega tras cuatro meses de preparación intensiva y a poco más de un mes del evento.

"Cuando me lo dijeron no me lo podía creer", explica Roro en su mensaje, reconociendo que su primera reacción fue pensar en la posibilidad de no llegar a tiempo para el combate. Sin embargo, tras consultar con el equipo médico, ha decidido continuar. En unos días cambiará la escayola por una bota ortopédica, lo que le permitirá retomar el entrenamiento con cierta normalidad, aunque adaptando cada ejercicio a su situación.

Esta confirmación supone un alivio para los organizadores y para los seguidores de La Velada, que esperaban con expectación el combate entre Roro y Abby. Pese al contratiempo, Roro ha dejado claro su compromiso con el evento, asegurando que sigue entrenando y que llegará preparada a la cita del 26 de julio en el Estadio de La Cartuja.

La Velada del Año 5 continúa, de momento, con todos sus combates intactos. Roro, pese al hándicap físico, ha demostrado que no piensa rendirse antes de tiempo.