La streamer Gonsabella acude a urgencias tras un incidente con su gato que le deja el rostro desfigurado

Isabel González, más conocida en Twitch como Gonsabellla, ha protagonizado un curioso episodio que ha generado polémica en las redes sociales. Todo comenzó cuando su gato la arañó en el párpado y la nariz tras un momento de tensión a primera hora de la mañana. "Mi gato me ha meado la maleta a las cinco de la mañana. Yo cogía el autobús a las 7 para ir a Madrid y de ahí a Maldivas", relataba la streamer en su cuenta de Instagram. "Me he puesto muy nerviosa porque me ha meado la mitad de las cosas que llevaba… Total, que me he puesto a gritar y el pobre se ha asustado y cuando me he acercado a cogerlo ha sacado las zarpas", continuó.

El resultado fue un arañazo que le alcanzó el párpado derecho y la nariz, obligándola a acudir a Urgencias para descartar una herida mayor. "Es mejor de lo que parece, no me han tenido que dar puntos", explicaba Gonsabellla, aunque también aprovechó para criticar la actitud de la cirujana que la atendió: "En palabras de la sanitaria: esto es un arañazo, no sé para qué habéis venido".

La streamer lamentó no solo el trato recibido en el hospital, sino también los comentarios negativos de algunos usuarios en redes. "Me estaba chorreando la nariz y el párpado. Perdón por ejercer mi derecho de poder acudir a Urgencias. Al final, no ha sido nada profundo. Pero ya me gustaría veros a algunos", zanjaba en su respuesta.

A pesar del susto, Gonsabellla pudo continuar con sus planes de viaje sin problemas. Las publicaciones posteriores muestran que la creadora de contenido disfruta ya de su estancia en Maldivas.