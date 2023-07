Swiftie y lleno de humor: Pedro Sánchez conquista a los jóvenes con su aparición en 'La Pija y la Quinqui'

Desde que Pedro Sánchezrespondió a la invitación de 'La Pija y la Quinqui' en Twitter y que estos confirmaran que iba a asistir al podcast, las redes no han dejado de mostrarse impacientes por escuchar este episodio. Y, por lo que parece, los amantes de este dúo no se han llevado ninguna decepción después de que saliera al aire, sino todo lo contrario. Desde que se publicó el último episodio de la segunda temporada de 'La Pija y la Quinqui', las redes no han dejado de hablar sobre él, especialmente por la cantidad de momentos que ha dejado a su paso el actual presidente del Gobierno.

Los seguidores de este podcast y de Carlos Peguer saben que su lado swiftiesiempre le acompaña allá donde vaya, por lo que muchos estaban deseando que le preguntara sobre Taylor Swift a Pedro Sánchez, algo que ha hecho y que ha entusiasmado a todos los fans de la cantante. Porque, después de su paso por el podcast, el político ya se ha ganado el apodo de 'presidente swiftie', ya que no solo ha confesado que le gusta 'Snow On The Beach' y que está al tanto del tema de las regrabaciones, sino que incluso se ha visto el documental de la cantante.

Pero, pese a que los gustos musicales de Pedro Sánchez son uno de los temas más comentados de este podcast, esta no son las únicas perlas que les ha dejado a los tuiteros. Ya que, por lo que parece, Pedro Sánchez tiene un gran sentido del humor por lo que respecta a los memes, motivo por el que no ha dudado en bromear sobre el de 'Perro Sánchez' e incluso ha hecho referencia a la broma de "¿Quién?" cuando han nombrado a Albert Rivera.

Y, por si esto no fuera suficiente, el actual presidente también ha creado uno de los mejores moods al dejarse caer derrotado sobre la mesa después de que Carlos Peguer y Mariang bromearan sobre cuál era la época de Pedro Sánchez. Sin duda, pese a que muchos tenían grandes expectativas alrededor de este episodio de 'La Pija y La Quinqui', Pedro Sánchez ha logrado superarse con esta aparición tan inesperada, la cual ya ha dejado grandes momentos a los tuiteros.