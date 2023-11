Taylor Swift y Su Mundo, el nuevo curso que Harvard impartirá a partir de 2024 y que ha ilusionado a los swifties

Cuando uno se debate por decidir qué es lo que quiere estudiar en la universidad, siempre se pregunta si habrá alguna opción de unir sus hobbies con su carrera profesional. Y, por lo que parece, los swifties cada vez tienen más posibilidades de conseguir esto. Porque, si hace apenas unos meses que una universidad de Bélgica sorprendió a los fans de Taylor Swift al anunciar su curso de Swifterature, ahora ha sido Harvard quienes les ha ilusionado al revelar que en 2024 ofrecerán uno llamado "Taylor Swift y Su Mundo".

Según se ha revelado, este se centrará en estudiar la literatura dentro de sus composiciones, de forma que recorrerán toda la trayectoria musical de Taylor Swift y no solo la relacionarán con la literatura, sino también con el trabajo de otros artistas. Y, como era de esperar, esto ha sorprendido mucho a todos los swifties, no solo por el hecho de poder estudiar el trabajo de Taylor, sino por el hecho de que la impartan en una de las universidades más importantes y conocidas del mundo. Porque, tal y como muchos han señalado, esto no es más que un reflejo más del impacto tan grande que está teniendo Taylor Swift en el mundo.

Además, los swifties no han tardado en compartir el programa de estudios que tendrá este curso, algo que ha provocado que muchos aplaudan a la profesora, ya que consideran que ha hecho un gran trabajo. Y, precisamente por ello, no es de extrañar que también haya tantas personas interesadas en inscribirse a ese curso para poder estudiar todo el temario que han preparado de Taylor Swift.

Sin duda, estas propuestas siempre consiguen llamar la atención de los swifties, quienes también han bromeado sobre la idea de participar en el curso solo para poder rodearse de swifties, ya que la mayoría de ellos saben tanto sobre su música que lo más seguro es que no vayan a aprender nada nuevo.