La tensión continúa: DjMaRiiO responde a las acusaciones de Amine tras El Partidazo de Youtubers 5

El pasado 12 de octubre, España venció a Francia en El Partidazo de Youtubers 5, un evento muy esperado debido a la rivalidad acumulada entre los equipos. Aunque la victoria de la selección de creadores de contenido españoles, liderada por DjMaRiiO, fue clara con un marcador de 2-0, la polémica no tardó en estallar tras el partido. Amine, el representante galo, arremetió duramente contra DjMaRiiO en su último directo, acusándole de manipulación y criticando su forma de organizar el evento.

Durante su transmisión, Amine cuestionó los cambios de jugadores realizados por el equipo español, asegurando que solo tenían permitido realizar tres sustituciones y no trece. También lanzó ataques personales hacia DjMaRiiO, llamándolo "una mala persona" y acusándole de manipular el evento a su favor. Estas palabras desataron una ola de odio en redes sociales, lo que llevó al streamer de Móstoles a pronunciarse en directo y emitir un comunicado para aclarar lo sucedido.

En su declaración, DjMaRiiO fue claro: "No esperaba tener que hacer un comunicado como este... Ayer repasé el partido tranquilamente en directo con mis seguidores y di mi visión de todo lo ocurrido, sin faltar al respeto a nadie. Sin embargo, Amine ha hecho algunas acusaciones muy graves hacia mi persona que no puedo dejar pasar". El español explicó que los cambios en la convocatoria fueron lógicos y necesarios debido a la experiencia del partido anterior, donde España no llegó ni a tirar a puerta. Detalló que varios de los jugadores que entraron no tuvieron impacto en el juego, mientras que Francia contaba con futbolistas de mayor nivel.

Uno de los momentos más delicados de El Partidazo de Youtubers 5 fue cuando se produjo un episodio de racismo desde la grada hacia un jugador francés. DjMaRiiO condenó tajantemente este incidente, afirmando que el infractor fue expulsado inmediatamente del estadio: "Este tipo de comportamientos son bochornosos y no tienen cabida en ningún evento deportivo". No obstante, lamentó que Amine sugiriera que él no quiso hablar sobre el tema, calificando esta acusación como "inaceptable".

Finalmente, DjMaRiiO insistió en que no tiene intención de seguir alimentando la polémica: "No voy a pronunciarme más. Sabéis de sobra cómo soy y cómo actúo". Con estas palabras, el streamer de Móstoles busca poner fin a un conflicto que, tras la victoria de España, debería haber quedado zanjado en el terreno de juego.