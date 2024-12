TheGrefg despeja las dudas sobre el Rewind Hispano 2024: "Hasta donde yo sé, no habrá Rewind"

El Rewind Hispano, el icónico vídeo que recopila los mejores momentos del año en la comunidad de creadores de contenido hispanohablantes, podría no realizarse en 2024. Así lo confirmó TheGrefg en un reciente directo, dejando a sus seguidores con pocas esperanzas: "Hasta donde yo sé, no habrá Rewind. Este año puede ser un año raro. De muchas cosas que suelen ser normales y no se hagan".

El Rewind Hispano, liderado por Alec Hernández en años anteriores, ha sido una tradición más que asentada entre los creadores y los espectadores. Sin embargo, este año, el silencio en torno al proyecto ha sido llamativo. Mientras que en otras ediciones a estas alturas ya había avances, debates o incluso polémicas, en 2024 no se han dado detalles.

Uno de los problemas recurrentes en ediciones pasadas ha sido la financiación. Aunque en los últimos años se consiguió apoyo de marcas, este año podría haber complicaciones para asegurar los recursos necesarios. A pesar de ello, todavía hay quienes mantienen la esperanza, recordando que el año pasado el tráiler del Rewind se lanzó el 15 de diciembre, con el vídeo completo llegando el día 22.

En medio de la incertidumbre, el streamer Elded ha lanzado una alternativa: crear un Twitch Rewind 2024. Esta propuesta consiste en juntar los momentos más icónicos y virales del año en formato de clips, pero centrado exclusivamente en los streamers de Twitch, excluyendo a youtubers y tiktokers. La idea de Elded busca mantener viva la tradición de revivir los hitos más destacados del año, aunque de una forma diferente y más accesible.

A falta de una confirmación oficial, la comunidad se pregunta si este será el primer año sin Rewind Hispano o si Alec Hernández y su equipo tienen algún as bajo la manga. Lo que está claro es que, de una forma u otra, los fans desean cerrar el año con un homenaje a los momentos más memorables.