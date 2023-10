TheGrefg, sobre su discusión con Gerard Piqué: "Si saliera a la luz, sería lo más viral del año"

Aunque han pasado ya varios días desde que TheGrefg explotó contra la Kings League por la sanción que le pusieron a Saiyans FC y a su entrenador, parece que la situación sigue bastante caliente dentro de la liga. Aunque el murciano ha compartido que no quiere hablar mucho del tema porque es algo que ya ha pasado y sobre lo que no se puede hacer nada, la comunidad ha seguido preguntándole sobre esta polémica.

Por ello, cuando ha leído que uno de sus seguidores le ha preguntado si la liga ha intentado disculparse de alguna forma, TheGrefg ha decidido tocar una vez más este tema, momento en el que ha confesado que ha discutido "muy seriamente con Gerard Piqué por WhatsApp". Pese a que asegura que no quiere sacar conversaciones privadas, sí que ha dicho que esta ha sido, posiblemente, la peor discusión que ha tenido con alguien de la Kings League hasta el momento. Y, por si esto no fuera suficiente, ha asegurado que, si saliera a la luz algunas de las cosas de las que hablaron, posiblemente sería lo más viral de este año.

En ese momento ha decidido desahogarse un poco más sobre esta situación, algo que le ha llevado a decir que se avergüenza de que la liga no asuma su responsabilidad y haya tenido que ser el árbitro el que se ha disculpado. Porque, además, este no solo lo ha hecho en el campo, sino que también lo ha hecho por privado, porque se sentía culpable de lo que este error había comportado para el equipo de TheGrefg.

Y, por lo que parece, esto es precisamente lo que originó la gran discusión que tuvo con Gerard Piqué, porque el presidente de la liga no está de acuerdo con la opinión del murciano, ya que no cree que la liga tenga que pedirle disculpas a nadie, algo que llevó a TheGrefg a decirle que a la liga le faltaba honestidad.

Aun así, el presidente de Saiyans FC asegura que ya ha aprendido de esta situación, la cual le ha decepcionado mucho por la reacción del presidente de la liga y del comité, ya que hay actitudes que él no va a consentir. Además, considera que esta situación ha terminado perjudicando a la imagen de la liga, porque, aunque buscaban protegerla al no admitir su error, al final han terminado quedando peor porque el árbitro sí que se ha disculpado por ello.

Finalmente, ha querido aclarado que está agradecido con Joseja porque es un gran árbitro, pero que cree que la valentía que ha tenido él para admitir el erro no la tienen ni Gerard Piqué ni su comité. Aun así, parece que al exfutbolista no le han afectado mucho sus palabras, ya que no ha tardado en reírse sobre esta situación y bromear con que el único equipo que no quiere que gane es el de TheGrefg.