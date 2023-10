TheGrefg explota contra la Kings League por la sanción a Saiyans FC: "Me da asco cómo el comité se lava las manos"

Con la final de la Kings League tan cerca, es inevitable que todos miren con lupa cada pequeño error durante los partidos, ya que de estos depende muchas veces la victoria o derrota de un equipo. Y, en esta ocasión, uno de estos fallos ha comportado una de las mayores polémicas de la liga hasta el momento, porque, durante el partido de Saiyans FC contra Rayo de Barcelona, anularon un gol al equipo de TheGrefg debido a una mano involuntaria.

A raíz de esto, el murciano se indignó al descubrir que, generalmente, cuando el que mete gol no es el que comete esta mano involuntaria no suele anularse el gol de los jugadores. Aun así, esta norma no ha salido de la Kings League, sino de la normativa de la Real Federación Española de Fútbol, por lo que muchos creen que debería mirar cuál es la normativa de la propia liga y no esta.

El motivo por el que TheGrefg le ha dado tanta importancia a este problema es porque su posición en el bracket dependía de este partido, ya que si ganaba habría estado a tan solo un partido de llegar a la final de la Kings League. Aun así, parece que la situación se ha quedado como está, porque le han rechazado la impugnación, algo que le ha sentado especialmente mal porque considera que "el comité se lava las manos" al no querer darle ninguna explicación.

Además, por si esto no fuera suficiente, también se ha enterado de que han sancionado a su entrenador a raíz de un mensaje de Ibai, a quien se lo dijeron antes que a su propio equipo, algo que le ha cabreado todavía más. A raíz de esto, el presidente de Porcinos FC ha aclarado que él lo supo antes porque se lo había preguntado directamente al árbitro, una explicación que parece que no ha contentado al murciano.

Debido a toda esta situación, Ibai considera que todos deberían relajarse un poco y le ha recordado a TheGrefg que tiene la final de la Queens League en Málaga, por lo que debería disfrutar más y hacer un poco de autocrítica. Porque, además, considera que la reacción que tuvo el entrenador de Saiyans FC tras el partido fue "lo más dantesco" que ha visto en la historia de la Kings League.

Sin duda, lo cerca que se encuentran los equipos de llegar a la final de la Kings League está generando mucha tensión entre todos los presidentes, quienes siguen luchando por alzar la copa el día de la final.