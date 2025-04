TheGrefg responde con dureza tras la polémica por su donación a la DANA: "El verdadero problema es la burocracia"

TheGrefg se ha visto envuelto en una polémica inesperada tras la publicación de un informe que señalaba que su donación a los damnificados por la DANA aún no había llegado a su destino. La noticia generó un aluvión de críticas en redes, y el creador de contenido no tardó en reaccionar con contundencia.

"Pues nada, entro hoy aquí y me encuentro con que soy un youtuber de ultraderecha y que me he quedado el dinero de la DANA", escribió en su cuenta de X. TheGrefg, que organizó un directo benéfico en la plataforma Kick con el que recaudó casi 50.000 dólares, completó la cifra con fondos propios y con el apoyo de la plataforma hasta alcanzar los 125.000 euros.

Sin embargo, según explicó, la donación no se ha completado todavía por razones administrativas. La entidad elegida para canalizar la ayuda, Terreta Conecta, no estaba constituida legalmente en el momento de la recaudación, y los trámites para formalizarla han retrasado la transferencia del dinero. "En 2024 ya hice parte de la donación y adjunté el comprobante. Las chicas de la iniciativa me pidieron que esperara para donar el resto", añadió el streamer, quien también compartió un vídeo donde se le ve en Valencia explicando el destino del dinero.

Desde Terreta Conecta confirmaron su versión: "Estamos en contacto continuo con el equipo de TheGrefg. La transferencia llegará en breve. No es que no hayan querido hacerla". Cansado de las insinuaciones sobre su residencia fiscal, TheGrefg remató su defensa con ironía: "Vivo donde me sale de los cojones. Me estoy planteando mudarme a Namek o Planeta Vegeta".

Mientras tanto, sus seguidores y detractores siguen enfrentados en redes, pero lo cierto es que tanto él como la asociación han sido transparentes. El dinero llegará, pero al ritmo que marca la burocracia.