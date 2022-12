TheGrefg responde a todos por los ESLAND: "Tenemos que cambiar algunas cosas"

Da igual las veces que intente poner paz TheGrefg en el tema de sus amados (pero agobiantes) ESLAND, que hasta finales de enero va a tener una preocupación bastante grande. La segunda edición ha querido tener como escenario la Ciudad de Méjico para honrar el nombre de los galardones (ESpaña, Latinoamérica y ANDorra) y lo de dar tanta voz a la comunidad no ha salido como él quería.

"Para el año que viene, creo que cambiaremos de dónde salen los nominados, que no sea la comunidad quien elige todos", dijo en un largo directo donde respondió a todos los frentes que tenía abiertos sobre los elegidos. Especialmente sobre su colega de Móstoles, con quien ha tenido algún roce involuntario en las últimas semanas.

"Estoy de acuerdo en que DJ Mario debería estar nominado a streamer del año", dice en referencia a que no haya conseguido votos suficientes para esa categoría, pero recuerda que "nadie puede decir que sea un marginado por los ESLAND: es candidato a mejor y evento y mejor enfado".

Lo de los piques que otros creadores están teniendo por culpa de esa categoría concreta tiene para él una explicación tan sencilla como lógica: "Realmente en Twitch competimos todos por la audiencia. Otra cosa es que haya muy buen rollo". Y además se hace eco de los peligros de la vanidad, tal y como está el panorama de comentarios en redes: "A todo el mundo le da orgullo ver su nombre en una categoría, pero que le da miedo ganar por el hate que le pueda caer".

Es algo de lo que habló ElMariana, a quien Xokas puso en duda de manera más o menos sutil. "Estoy de acuerdo con Xokas en que la comunidad sea la única que vote las nominaciones", dijo calmando los ánimos de una comunidad encendida, añadiendo que "no siento que esté en condiciones de competir por ser el mejor streamer". Pero de ahí a que esté de acuerdo con el de Lugo...

"Tenemos ideas distintas, y me molestan algunos comentarios que hace. No me latieron, y pido respeto hacia otros creadores aunque se salgan de lo que queremos oír". Un tono mucho menos agresivo que el utilizado por su colega de profesión, contra el que "no tiene nada" y se confiesa "seguidor en sus inicios". Importante: Xokas le dedicó su premio el año pasado, así que la relación no puede ser tan mala como otros dejan caer...

"El salseo está socialmente visto como algo asqueroso, pero luego lo consumimos todos", dice TheGrefg poniendo fin a otro debate sobre los elegidos para mejor cobertura informativa, y aunque no lo diga directamente por el enfrentamiento de los nominados, podría aplicarse perfectamente a sus debates. ¿Que te apuestas a que en los ESLAND del año que viene todavía andamos con las mismas?