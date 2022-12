Agustin51 y ElXokas contra los ESLAND y sus nominados: "Es una vergüenza"

¿Te imaginas a Leonardo DiCaprio, Meryl Streep o Tom Hanks quejándose en público por no estar nominados a los Oscar? ¿O criticando a otros compañeros de profesión que sí lo están, pero de manera 'inmerecida'? En los ESLAND, que aspiran a ser el equivalente a la alfombra roja de Hollywood pero en territorio streamer, está pasando más o menos eso.

Empecemos por Xokas, que ha sido en las últimas horas uno de los más críticos con la categoría de Mejor Streamer del año para los premios que se celebrarán a finales de enero en Méjico: "No tiene ningún tipo de sentido que esté Quackity o Rivers en mejor streamer del año y que no esté yo, que soy uno de los creadores más relevantes en la historia de la plataforma".

Dicen que la modestia son ganas de que te alaben dos veces, y al lucense no le va mucho. Respecto a quiénes han salido nominados opina varias cosas, como que si no aparece quizá sea porque "no le he pedido a nadie que vaya a votar a Reddit", algo que considera "una puta vergüenza". Y todavía se guarda palabras duras para alguno de los nominados...

"Ahora el streamer del año es el que más niños tiene en sus directos", dice en alusión a ElMariana y JuanSGuarnizo, quienes han respondido sin cortarse mucho. ""Podrán ser niños, pero todos saben gritar mi nombre", dice el primero, y el marido de Arigameplays explica que el streamer del año "tampoco es el que se pone a llorar mirando estadísticas". ¿Soy yo, o se oyen a lo lejos los tambores de guerra?

A la batalla de las opiniones se ha sumado Agustin51, flamante ganador al cabreo más celebrado de 2021. "Auronplay no se puede llevar para mí el streamer del año porque este año no ha hecho nada, excepto salir de casa para ir a la Velada del Año 2". BOOOM!

Al ver su candidatura para Baile del Año, el sevillano insiste en que"Auron no puede ganar objetivamente hablando" tampoco en esa categoría. "Felicidades a los auroners por colarle en todas las categorías, pero verle bailando en su setup no es nada especial", señalando que "si gana esto me pego un tiro".

¿Cree el propio Auron que se puede llevar el premio a mejor streamer? "Por supuestísimo que sí; o sea, aquí hemos hecho cosas increíbles, y si este año no lo gano, no lo voy a ganar nunca". Razones no le faltan: "Soy el único en el mundo en tener más de 500 streams, he sido el streamer más visto en todas las series que he entrado, ¿qué más pollas tengo que hacer?". Por ahora, aguantar el chaparrón por ser simplemente nominado. No parece poco con la que está cayendo.