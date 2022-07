TheGrefg desatado: "Iría a la Velada 3 por un millón de euros"

Hay tanto para elegir en lo que dijo ayer TheGrefg en el Ubeat Live Fest que no sé muy bien ni por dónde empezar. Me sorprende que no haya sido TT en la noche del sábado al lunes porque las declaraciones que hizo a sus compis de Team Heretics fueron tremendas, tocando todos los temas sin rubor.

Voy a empezar por lo que nos dijo Goorgo en esas exclusivas que solo se consiguen en eventos y en el backstage: "Grefg tiene muchos temas de los que hablar, yo tengo una relación muy cercana con él desde hace muchos años, y voy a sacarle cosillas chinchándole. Ha molao".

Vaya que si ha molado: fue el evento más visto en lo que va de evento barcelonés porque Werlyb, Nil Ojeda y Goorgo (el trío de Club 113) supo sacar jugo a la entrevista que nos adelantaron hace unas semanas en Flooxer Now.

Resumimos un poco-bastante lo que contó y te recomendamos que veas la entrevista completa, pero aquí van unos cuantos titulares:

ANDORRA

"Creo que sobre Andorra fui muy aplaudido en mi opinión porque no me posicioné, solo conté lo que había", dijo Grefg en referencia a su paso por 'El Hormiguero', entrevista de la que estaba muy orgulloso. "¿Nos recomiendas ir a vivir a Andorra?", preguntó uno de los clubbers. "Por supuesto que sí".

VELADA 3

Sobre la Velada 3: "Prepararse para un evento de tal magnitud y que en realidad solo te da nueve minutos de protagonismo es invertir demasiado tiempo en entrenamientos, dietas, dejar de hacer cosas... lo veo muy difícil". Eso no significa que lo descarte, porque preguntado por cuánto estaría dispuesto a subirse al ring, puso una cifra redonda: un millón de euros (notablemente menos que el símbolo de infinito que escribió poco antes). Por cierto, propone a Willyrex para luchar.

180 KM/H

Sobre cuando le pillaron a 180 kilómetros por hora: "Considero esa etapa como una época oscura en la que a nivel mental estaba un poco en una espiral mala. Esas cosas te hacen aprender, y soy una persona que tiene que llevarse una ostia para tomar nota".

CUÁNTO COBRA

No dijo exactamente cuánto se lleva de las plataformas y negocios que toca, pero sí dijo que de Fortnite se lleva una fracción diminuta de lo que imagina la gente: solo cobra si alguien se compra su skin metiendo un código que él recomienda.

POLÉMICAS

"No sé si es por el momento que vivimos pero nunca me había pensado tanto lo que digo como ahora. Son errores de los que tienes que sacar algo. Pese a mi experiencia, me pueden sacar una frase y joderme. Ahora mismo el putísimo TikTok me saca un clip de cinco segundos y me arruina la reputación".

WILLYREX

Plato fuerte de la entrevista: "Me hubiera gustado que fuera a la Velada, él y Vegetta. Todo empezó cuando estaba en mi casita de Murcia, chilleado, y me aparece un tuit suyo. Yo nunca había tenido un beef con él, y cuando la cosa se descontroló, hablamos por privado, todo muy educado pero una conversación muy extraña por WhatsApp, y no he vuelto a hablar con él".