Todo a punto para el documental de Willyrex

Se sabía con seguridad desde hace por lo menos un mes, pero no fue hasta ayer cuando Willyrex confirmó que será el protagonista de la tercera entrega de los documentales Domino's Originals. Lo hizo en un tuit etiquetando a la parte gaming de la marca de pizzas, y por error a un tipo random de Twitter, pero todos le entendimos...

Willy lleva un tiempo hablando del tema sin mencionarlo específicamente por nombre, pero en una conversación con Ibai a través de Stereo App dejó filtró sin darse cuenta que efectivamente el suyo iba a ser un capítulo más de la serie.

"Willy va a sacar un documental, y yo salgo en él", afirmó el vasco de moda, añadiendo bastante expectación: "he visto los especiales de esta gente, de hecho me hicieron uno a mí, y creo que va a ser uno de los vídeos del año". Willy respondía en los mismos términos: "Tengo tango hype que me lo he quitado de la cabeza para no hypearme yo solo".

Fue Lolito el que inauguró esta serie, con un estreno que llevó al malagueño a estar hasta en pantallas de cine. La situación actual probablemente haga muy difícil que se repita ese tipo de lanzamiento, aunque viendo la cartelera estamos seguros que mucha gente se acercaría a una sala para conocer más de cerca a Guillermo Díaz.

En los 'Esta es mi historia' de Ibai y Lolito conocimos todos los detalles de la vida profesional de sus protagonistas, así como un buen vistazo a la parte personal de cada uno de ellos. Puesto que Willyrex es el más veterano de los que han sido objetivo de estos documentales, la expectación es máxima por saber más cosas sobre él.

Aún sin fecha de estreno, las redes ya le hicieron trending topic con las ganas que había de ver el especial. El de Lolito se estrenó el 20 de marzo de 2019, mientras que Ibai fue el 27 de febrero del año pasado, muy poco después de su fichaje por G2. Con esos días como referencia, tiene pinta de que no vamos a tener que esperar mucho.