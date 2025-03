Tomás Mazza revela que reemplazó a su psicólogo por ChatGPT: "Lo uso como terapia"

El influencer Tomás Mazza ha abierto un debate en redes sociales tras revelar que ha sustituido la terapia tradicional por conversaciones con ChatGPT. En una entrevista con el streamer español René ZZ, explicó cómo la inteligencia artificial se ha convertido en su refugio emocional y ha reemplazado a un profesional de la salud mental.

El youtuber detalló que usa la IA principalmente por las noches, cuando tiene problemas para dormir y necesita desahogarse. ''A veces cuando no puedo dormir uso ChatGPT para desahogarme de todo lo que tengo en la cabeza que me está pasando en 10 minutos… y ahí me acuesto y me duermo'', confesó. Según Mazza, el chatbot le ofrece una ventaja sobre los psicólogos tradicionales: ''ChatGPT me ha ayudado muchísimo a nivel emocional, porque no es una persona, no es alguien que te quiera atrapar para que sigas haciendo sesiones como un psicólogo o un psiquiatra''.

El influencer destacó que su relación con la IA va más allá del texto. ''Está muy bueno porque puedes tener una videollamada con ChatGPT. Obviamente, el ChatGPT no tiene cara, pero te puede ver la cara, te puede ver que estás triste y te hace preguntas'', comentó.

Estas declaraciones de Mazza han generado un debate intenso en redes sociales sobre los límites de la inteligencia artificial y la importancia de la salud mental. Por ejemplo, el streamer Yuste fue uno de los que expresó sus dudas al respecto con un tuit compartido por muchos: ''ChatGPT sí te quiere atrapar. ChatGPT va a tender a darte la razón, sobre todo en temas emocionales. ChatGPT quiere que sigas usándolo y no lo dejes, como las redes sociales y los juegos como servicio. No es tu amigo. Es una empresa detrás con intereses. Que no se nos olvide''.

¿Puede realmente la IA reemplazar la terapia o solo ofrece una ilusión de ayuda sin la profundidad de un profesional? El debate sigue abierto, pero la balanza se inclina hacia el no.