El cantante y compositor americano, Charlie Puth, es conocido principalmente por participar junto a Wiz Khalifa en una canción que seguro que has escuchado hasta aburrirte, y con la que probablemente habrás soltado alguna que otra lagrimilla: 'See you again', el tema de la banda sonora de 'Fast and Furious 7' que rinde homenaje a Paul Walker.

A lo largo de todos estos años el artista ha evolucionado mucho musicalmente renovando por completo su estilo hasta tal punto que ahora todo indica que podría llegar a colaborar con la banda de K-pop BTS.

Charlie Puth ha dejado caer un posible featuring con los chicos de BTS, aunque la relación entre ambos viene de largo:

Todo comenzó en 2017 cuando el vocalista principal de la banda coreana, Jungkook, publicó en la cuenta oficial de Twitter del grupo una previa de la cover que estaba preparando de

'We don’t talk anymore', canción de Charlie Puth y Selena Gomez que estaba arrasando en las listas musicales.

La cover llegó hasta los oídos de Puth, que -según recoge el portal Soompi- le dio like al tuit cuando la canción se estrenó. Fue entonces cuando el estadounidense decidió escribirles un mensaje, el cual generó cierta polémica por equivocarse al escribir el nombre del coreano.

Los chicos de BTS le dieron feedback compartiendo que les gusta la música de Charlie Puth.

Pero la cosa no queda ahí. Hace justo un año Puth y Jungkook cantaron juntos los Genie Music Awards de Corea del Sur.

El artista empezó con 'See you again', Jungkook se sumó a la actuación versionando 'We don’t talk anymore' para terminar cantando juntos 'Fake Love' de BTS. Sin duda, un sueño hecho realidad para Jungkook.

Charlie Puth ha reconocido abiertamente en numerosas ocasiones que es fan del K-pop y no sería raro que terminara sucumbiendo como ya han hecho artistas como Halsey o Becky G. ¿Terminará esta relación con el lanzamiento de un temazo propio? ¿Estamos ante el comienzo del K-puth?