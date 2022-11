El tremendo susto de Paula Gonu en directo: qué hacer cuando la sartén empieza a arder en llamas

Aunque los directos tienen la ventaja de ser mucho más espontáneos y naturales que los vídeos grabados, también tienen el problema de reflejar todos los fails que puedan ocurrir ante cualquier imprevisto. Incluso las grandes figuras de las redes sociales corren peligro de vivir uno de estos momentos farragosos, y Paula Gonu ha sido la última en llamar la atención de las redes por uno de ellos. Mientras estaba cocinando en stream ante sus seguidores, la sartén en la que estaba friendo la comida empezó a arder en llamas, y la influencer reaccionó como buenamente pudo: apartando la sartén del fuego y moviéndola hasta que las llamas se extinguiesen.

Aunque en este caso no hubo ningún percance, lo cierto es que hay otras formas más efectivas de acabar con las llamas cuando ocurre un suceso como este: tener una tapa de sartén a mano siempre es buena idea, y en este caso es la herramienta perfecta para cerrar el pado del oxígeno y hacer que las llamas se extingan de inmediato. Quienes tengan una vitrocerámica no tendrán que sentir ningún temor de que esto ocurra (a menos que entren en juego sustancias inflamables), pero los que tengan una cocina de gas, ya sea por gusto o por necesidad, tendrán que tener cuidado si no quieren acabar con la casa ardiendo.

Por suerte, lo que le ocurrió a Paula Gonu quedó en un susto, pero no hay más que ver la cara que tenía después del suceso para darse cuenta de la impresión que puede generar algo así. Además, gracias a la rapidez con la que actuó, parece incluso que logró salvar la comida que estaba en la sartén cuando pasó todo esto, así que no ha habido que lamentar, literalmente, ninguna pérdida. Tras este accidente, es probable que la influencer cuente con una tapa de sartén cerquita durante el próximo stream en el que se anime a cocinar. ¡No queremos que se haga viral por hacer arder su casa!