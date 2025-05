Uxue, la ex de Plex, estalla: "Me hiciste ser la burla de otra mujer y de tus amigos"

La historia entre Uxue y Plex vuelve a sacudir las redes. Después de que la joven apareciera hace unos días en un vídeo llorando y con el maquillaje corrido —momento que coincidió con la aparición de Aitana en el canal de Plex durante su viaje a Nueva York—, ahora ha publicado un mensaje aún más contundente.

"Me hiciste ser la burla de otra mujer y de tus amigos", escribió en un vídeo de TikTok que posteriormente eliminó. "Hablaste mal de mí, me quisiste dejar como loca ante todos, me intentaste dañar cada vez que me veías bien…". El texto, que terminó con un deseo de felicidad para su expareja a pesar de "nunca haber recibido unas disculpas", ha generado una oleada de interpretaciones.

Aunque muchos lo han leído como una referencia directa a Plex, con quien Uxue mantuvo una relación muy comentada en redes, algunos usuarios han apuntado a otra posibilidad: que el destinatario del mensaje fuese en realidad Llobeti, su anterior pareja, que ya intervino en este culebrón con un enigmático "karma" en TikTok tras la ruptura entre Uxue y Plex.

La publicación se produce en un contexto de creciente atención sobre Plex, quien, aunque aún no ha confirmado nada oficialmente, ha protagonizado varios momentos recientes junto a Aitana que han sido interpretados como señales claras de una nueva relación. Desde su escapada a Japón hasta su reencuentro en República Dominicana y la mencionada aparición en Nueva York, la supuesta pareja no ha dejado de alimentar la conversación.

El nuevo mensaje de Uxue añade un capítulo más a este entramado emocional que tanto está dando de qué hablar. Mientras tanto, ni Plex ni Aitana se han pronunciado sobre el asunto, y Uxue, pese a borrar el vídeo, ha dejado una huella que muchos interpretan como definitiva.