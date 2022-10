Veronika Rajek, la influencer del cuerpo "demasiado peligroso" para redes sociales: "Soy perfecta de nacimiento"

Se dice que la modestia son ganas de que te alaben dos veces, pero el caso de Veronika Rajek y su "cuerpazo" da muestras de una vanidad que raras veces se ve en un mundo tan egocéntrico como el de las redes sociales. Lo de "cuerpazo" va entre comillas porque es como lo define ella, que no tiene abuela de lo endiosada que se tiene a sí misma.

A ver, que sí, que la chica es muy llamativa ya solo por su metro ochenta, pero 58 kilos para esa altura quizá no sea el mejor ejemplo en una época donde tantas mujeres luchan contra la gordofobia. Algo sobre lo que, al parecer, tiene algo que decir, y no es lo que te esperas.

Medios como el New York Post o el Mirror atribuyen a la influencer las siguientes palabras: "Mi cuerpo está considerado un peligro en redes sociales, y estoy siendo constantemente cancelada simplemente por compartir fotos de mi cuerpo". Aunque no hay rastro de tales palabras en sus perfiles sociales, varios periódicos de alcance internacional aseguran que las dijo a la agencia NudePR.

La modelo suma 2,7 millones de seguidores solo en Instagram, donde supuestamente recibe ese acoso tan raro. "Últimamente ves un montón de chicas con sobrepeso o incluso obesas, hablando sobre positivismo y aceptar su propio cuerpo. Pero cuando una mujer alta y bella quiere ser positiva, la gente me ataca y me llama privilegiada".

Veronika, de origen eslovaco y 26 años, no se achanta según esas declaraciones: "Están celosos de mi cuerpo natural. Hay gente incluso que está reportando mi canal de Instagram porque se sienten ofendidos por mi look delgado, y estoy perdiendo dinero a causa de ello. No entiendo por qué mi versión del body positive está mal. Soy modelo, ¿no se supone que debería ser sexy?"

Las declaraciones siguen en la misma línea, y asegura que en una ocasión pagó más de 80 dólares para demostrar a sus seguidores que su talla de sujetador 80D es natural. "Creo que hay gente que quiere castigarme por mi éxito, pero todo lo que tengo es natural", insiste, y añade que de joven sufría bullying por tener el pecho plano. "Me llamaban jirafa o mesa". La conclusión es también, mmm, ¿interesante? "Si eres demasiado bella, tu cuerpo se ve como una amenaza para la sociedad". Toma ya.

Subrayamos que son declaraciones que no hemos encontrado en el portal NudePR, aunque la propia Veronika está retuiteando noticias que las dan por buenas. Lo que sí es cierto es que en los últimos días está creciendo a un ritmo superior a los 100.000 followers diarios, suponemos que por su "cuerpazo".