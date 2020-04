Yungblud ha estrenado ‘Weird!’, una canción con la que pretende comenzar una nueva era. El artista británico ha señalado que se trata de un tema muy especial para él, ya que lo escribió en una de las épocas más extrañas de su vida: “Sentía que el suelo debajo de mí era un laberinto que cambiaba de forma continuamente y sentía que iba a caer por las grietas todo el tiempo. Sin embargo, aprendí algo nuevo sobre cómo iba a ser el resto de mi vida. Me imaginé todo lo que he visto y luego todo lo que iba a ver en un momento de vértigo. Acepté todo lo que estaba mal en mí y celebré todo lo que estaba bien y me di cuenta de todo lo que estaba fuera de mi control”, ha explicado en un comunicado.

El joven de 22 años ha pasado por un momento duro en su vida donde su salud mental se encontraba al límite. Según declaró a NME, un medio musical británico, en el último año y medio ha visto cómo todo su mundo se tambaleaba: casi pierde a su madre en un accidente de coche, le rompieron el corazón (era la pareja de la cantante Halsey), le estalló la fama rápidamente… Esta serie de circunstancias lo sumieron en una depresión que lo llevó a tener pensamientos suicidas: “Pensé que me iba a tragar entero y que nunca me volverían a ver, pero salí por el otro lado”.

Sin pretenderlo, ‘Weird!’ refleja a la perfección el ‘mood’ en el que muchos se encuentran durante esta cuarentena. Unos días raros en los que la incertidumbre es el pan nuestro de cada día; con insomnio, ansiedad y muchas ganas de volver a tener contacto físico con las personas que queremos y echamos de menos:

“No puedo dormir en este momento”, “parece que todos están preocupados por las cosas que estamos pasando”, “Ven y toma mi mano, abrázala fuerte, estamos en un momento extraño de la vida. No arruines tu cerebro, estará bien”, son algunas de los versos que se pueden encontrar en ‘’Weird!’

Yungblud es consciente de este paralelismo (la portada es una imagen 360 de él en la terraza de un edificio) y ha decidido compartir su tema con el mundo como un mensaje de esperanza.

Si él pudo salir de esa situación que parecía que no tenía arreglo, todos juntos podremos con el coronavirus: “El mundo se siente exactamente así ahora. Quiero que esta canción haga que todos se sientan unidos en la sensación de que todo va a estar bien, no importa lo raro que se pongan las cosas mientras permanezcamos juntos”, ha dicho en el comunicado en el que explica el contexto y la importancia de esta canción.

“Quiero suerte, quiero amor, compartir auriculares en el autobús y despertarme a tu lado en Glasgow. Algunos días me reiré, un día lloraré. Veré morir a mi madre y a mi padre pero el sol brillará mañana”.