Westcol se traslada a Kick y se convierte en el primer streamer hispano que da este paso

Kick sigue en boca de todos. Desde que salió a la luz este nuevo proyecto son muchos los creadores de contenido que han hablado sobre esta nueva plataforma de streaming, sobre la que algunos no han descartado la posibilidad de llegar a hacer directos en ella. Pese a ello, por ahora ningún streamer grande de habla hispana se había animado a dar este paso, motivo por el que la decisión de WestCOL de trasladarse a esta persona ha sorprendido a todos sus espectadores.

Este streamer colombiano cuenta con una gran comunidad a sus espaldas, ya que en Twitch supera el millón de seguidores y cuenta con 3.000 suscriptores en esta plataforma. Pero, aun así, ha decidido mudarse a Kick, algo que por ahora hace de forma temporal ya que ha decidido firmar un contrato de tres meses, el cual le permitirá valorar si se siente más cómodo en Twitch o en Kick. Ya que, según ha compartido WestCOL, cuando pase este tiempo tomará una decisión final y anunciará si este cambio "será para siempre o no", ya que si le gusta esta nueva plataforma asegura que no tiene ningún problema en quedarse.

Además, WestCOL no se ha cortado en ningún momento al hablar sobre los motivos que le han incentivado a tomar esta decisión, ya que ha señalado que el hecho de que no haya copyright y que la plataforma no sea tan restrictiva le dará mucha libertad. Gracias a esto, considera que podrá hacer muchas otras cosas que no puede hacer en Twitch como ver películas o partidos en directo.

Pero, sin lugar a dudas, uno de los motivos más importante es el económico, ya que destaca que en Kick los streamers se llevan el 95% de las ganancias, un porcentaje mucho mayor que el de Twitch. Es tal la diferencia entre ambas plataformas que incluso ha compartido que mientras que en Twitch ha ganado 2.000 dólares con 3.000 suscriptores, en Kick ha ganado 2.800 dólares con las casi 400 subs que ha conseguido durante su primer directo. Sin duda, la diferencia en cuanto a ganancias es abismal, pero por ahora WestCOL lleva muy pocos directos en Kick, por lo que habrá que dejar pasar estos tres meses hasta conocer su decisión final.