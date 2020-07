Flooxer Now

El grupo actuaba el pasado 30 de julio en uno de los conciertos de la gira mundial que están haciendo, WE ARE HERE. Durante uno de sus temas, ?Alligator? interpretaban una compleja coreografía, y los siete chicos bailaban con toda la energía, lo daban todo. En un momento, uno de los siete, Wonho, colapsó, cayendo al suelo en busca de un punto de apoyo. Al borde del desmayo, algunos de sus compañeros se dieron cuenta y antes de que les diera tiempo a asistirle, Wonho ya estaba poniéndose en pie, a duras penas, pero lo consiguió terminar la canción.

Un mal gesto le provocó una lesión que cambió totalmente el concierto, y aunque Wonho se disculpó, los fans se han vuelto locos con este suceso, mostrándose muy empáticos, y además de pedir que se cure pronto, exigen que esta es la muestra de que la banda necesita un descanso, pues este grupo de chicos, como tantos otros a los que les llegó la fama muy temprano, están expuestos a mucha presión diaria. La presión no es fácil para nadie, y menos todavía para caras que se muestran al público, y que adoran miles y miles de personas, como los cantantes y bailarines de este grupo de K-Pop.

Las redes se están desbordando de comentarios de los fans, apoyando este accidente con mensajes de ánimo acompañado del hastag #GetWellSoonWonho, posicionándose como Trendic Topic en Twitter. Además, han creado una petición de Change.org para que a MonstaX le den vacaciones.

Imagínate estar en pleno concierto y tener que parar porque el cuerpo no responde más? Debe ser difícil de llevar. Lo que está claro es que nadie se merece que tras trabajar tan duro y dedicar tantas horas de esfuerzo, durante el resultado final, el cuerpo se ponga en tu contra. Esperemos que se recupere pronto, lo que no dudamos. Todos le apoyan.