Xokas revela que Kick le ha ofrecido entre tres y cinco millones de euros por stremear en su plataforma

Después de varios meses intentando convencer a los streamers hispanos para que se trasladen a su plataforma, parece que Kick tiene cada vez menos posibilidades de convencer a ningún creador de contenido importante. Aunque al principio parecía que había varios interesados en negociar con Kick, estas no han terminado de dar frutos y la mayoría ha preferido quedarse en Twitch. Y, aunque todo apuntaba que Xokas era de los que más probabilidades tenía de dejarla e irse a esta nueva plataforma de streaming, parece que el gallego finalmente también ha decidido rechazar la oferta que le han propuesto.

Esto es algo que él mismo ha revelado durante uno de sus últimos directos, cuando ha reaccionado a la charla que ha tenido Siro López con Ibai, momento en el que el primero ha dicho que a Xokas le habían ofrecido cinco millones por irse a Kick. Por este motivo, el gallego no ha dudado en hablar sobre esta nueva plataforma y aclarar que no han sido exactamente cinco millones, sino que le ofrecieron un contrato sin exclusividad de "entre tres y cinco millones" al año.

Además, señala que no entiende por qué hay tantas personas sorprendidas porque le hayan ofrecido esta cantidad, cuando es algo que él ya se esperaba porque en Twitch gana un millón al año. Por tanto, si no le hubieran propuesto una cantidad como esta, confiesa que ni se hubiera planteado la posibilidad de irse a Kick.

Aun así, contra todo pronóstico, parece que Xokas ha optado por seguir creando su contenido en Twitch, ya que ha señalado que no se va a ir a esta nueva plataforma de streaming. De todas formas, ha remarcado que "de momento" no se va, por lo que no sería de extrañar que Kick decidiera ofrecerle una mejor oferta o le proponga mejores condiciones que Twitch, y finalmente termine cambiando de idea. Pero, por ahora, parece que Kick continúa sin triunfar dentro de los streamers hispanohablantes, por lo que habrá que ver si esto cambia en el futuro o si, tal y como dijo Ibai, terminará fracasando igual que Mixer.