Yuyee rompe su silencio y niega haber denunciado Frank Cuesta: "No tengo tanto odio como para hacer eso"

Después de días de especulaciones, Yuyee, la exmujer de Frank Cuesta, ha roto su silencio. A través de un mensaje en Instagram, la expareja del activista ha dejado claro que no tiene ninguna relación con la reciente detención de Cuesta en Tailandia y ha anunciado que emprenderá acciones legales contra las acusaciones vertidas sobre ella en internet.

"Gracias por tu comentario. Lo voy a llevar a la corte por las falsas afirmaciones en internet, como que rompí a la familia o lo chantajeé, entre otras cosas que dijo de mí. Le he dicho que se detuviera y no lo hizo", escribió en respuesta a un usuario.

Desde la detención de Frank Cuesta por presunta tenencia ilegal de animales salvajes, algunos seguidores han especulado sobre el papel de Yuyee en el caso. La expareja del presentador ha negado rotundamente cualquier implicación y ha asegurado que su situación legal no tiene ninguna conexión con lo ocurrido.

"No hago anónimo y no tengo tanto odio contra él para hacer esto", ha afirmado, agregando que ha evitado hacer declaraciones por el bien de sus hijos. Sin embargo, ha señalado que la situación ha llegado a un punto en el que siente la necesidad de defenderse: "Me pidieron que no hablara en las entrevistas porque voy a lastimar a mis hijos, pero esto tiene que parar".

Yuyee también ha expresado su malestar por el acoso que está recibiendo en redes sociales. Según sus palabras, cada vez que abre Instagram se encuentra con comentarios negativos y amenazas de personas que no conocen toda la historia. "Cada vez que abro IG veo enemigos que no saben ni la mitad de la verdad maldiciéndome y amenazándome. ¿De verdad crees que puedo hacer todo esto? Es realmente absurdo. Me estoy enojando mucho y es un desafío no explotar", ha declarado.

La situación sigue generando controversia, mientras Frank Cuesta continúa defendiendo su inocencia tras su reciente liberación y Yuyee busca desligarse de cualquier responsabilidad en el caso.