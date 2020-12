Flooxer estrena ‘Rabia’, la cuarta temporada de su exitoso formato ‘Comando Squad’, el 22 de diciembre

‘Comando Squad’ está de vuelta. Flooxer estrena el próximo martes, 22 de diciembre, ‘Rabia’, su cuarta temporada que, tras el éxito de sus tres primeras entregas (‘Chernobyl’, ‘La Presencia’ y ‘Reset’), regresa con una nueva dinámica que atrapará a once concursantes en una trepidante aventura: un juego de supervivencia inmersivo en el que tendrán que superar pruebas y demostrar su habilidad como investigadores para descubrir quién es la bestia asesina que cada noche mata a uno de ellos.

‘Rabia’ fusionará el reality y el gameshow en una aventura 360º que ampliará en esta nueva temporada el universo ‘Comando Squad’ tal y como se conocía. A Salva, Shooter y Logan, los protagonistas de la ficción en las anteriores tres entregas, se sumarán ocho de los creadores españoles más influyentes y seguidos en redes sociales: Widler, Monismurf, The Exal04, Ángela Mármol, Its Krufy, Sieteex, Yosoyplex y Viole Franco.

‘Rabia’ contará con desconcertantes sucesos repletos de misterio y estrategia, en un ambiente oscuro y siniestro. Se trata de una mezcla entre telerealidad, suspense e investigación, donde los juegos de rol marcarán el planteamiento del formato en el que, además, se incluirá una narrativa del todo novedosa ya que, aparte de las secuencias que mezclan la ficción con la realidad, contará con confesiones a cámara de los concursantes en un set, desde el que compartirán con el espectador sus inquietudes, sospechas y sentimientos conforme avance el juego.

Otra de las claves de la partida será el debate entre los concursantes, donde la bestia tendrá que engañar al resto para no ser descubierta y poder seguir matando. Todo esto se hará en El Cónclave, donde los participantes mostrarán sus dotes persuasivos y detectivescos con tal de desenmascarar al asesino.

‘Rabia’ estrenará sus tres primeros capítulos este martes, 22 de diciembre. La temporada completa podrá verse desde el 29 de diciembre con el estreno de los tres últimos episodios.

Esta cuarta temporada del formato, una producción de Flooxer en colaboración con Youplanet, mantendrá la esencia de misterio, acción y terror de ‘Comando Squad’ en 6 capítulos de 15 minutos cada uno, consolidando así la oferta de ATRESplayer en su apuesta por formatos con producciones de calidad y de corta duración.

Así es ‘Rabia’

Once amigos se quedan atrapados en un siniestro hotel bajo una maldición terrorífica que convierte a uno de ellos en la Bestia.

Cada noche, la Bestia actuará matando a alguien del grupo. No saben quién es y deberán descubrirlo antes de que acabe con todos ellos. Cualquiera puede ser la Bestia, cualquiera su próxima víctima. A partir de aquí, comienza la cuenta atrás…

Este juego pondrá a prueba la picaresca de la Bestia, y las dotes detectivescas del resto de huéspedes. Lo divertido de la partida es debatir e intentar engañar al resto de jugadores en el Cónclave.

‘Comando Squad’, el formato con los creadores más influyentes

Flooxer, la marca de contenido joven de Atresmedia que se puede ver en ATRESplayer, vuelve a contar con el talento más joven y destacado del panorama digital nacional para ‘Comando Squad’, uno de sus formatos más exitosos de los últimos años y que ya cuenta con tres temporadas en el canal: ‘Chernobyl’, ‘La Presencia’ y ‘Reset’.

En este caso, ‘Rabia’ estará protagonizado por once de los creadores españoles más seguidos a nivel nacional. Shooter, con 6,59 M de seguidores en YouTube y más 2 M de seguidores Instagram y Tik Tok; Salva, que tiene 5,4 M de seguidores en Youtube, 1,8M en Instagram y 436K en Tik Tok; y Logan, con 5,49 M de seguidores en Youtube, 1,9M en Instagram y 553 en Tik Tok, serán los protagonistas de nuevo de esta cuarta entrega de ‘Comando Squad’.

A ellos se unirán esta vez ocho nuevos participantes que están sobresaliendo de manera muy destacada también en el ámbito digital y en redes sociales: Widler: 2,37 M de seguidores en Youtube, 644 K en Instagram y 705 K en Tik Tok; Monismurf: 2,1 M en Instagram y es la concursante con más seguidores en Tik Tok (6,6 M); The exal04: 1,72 M de seguidores en Youtube, 331 K en Instagram y 294 K en Tik Tok; Ángela Mármol: 335 K seguidores en Youtube; 1,5 M en Instagram y 3,4 M en Tik Tok; Its Krufy: 1,12 M de seguidores en Youtube y 292 K en Instagram. No tiene Tik Tok; Sieteex: 502 K seguidores en Youtube, 1M en Instagram y 3 M en Tik Tok; Yosoyplex: 2,63 M de seguidores en Youtube, 566 K en Instagram y 1,6 M en Tik Tok; Viole Franco: 1,08 M de seguidores en Youtube, 291 K en Instagram y 1,7 M en Tik Tok.