Enrique San Francisco: "Si queréis ver una barbaridad, no tenéis más que poner 'Follow San Francisco'"

"Si queréis ver una barbaridad, no tenéis más que poner 'Follow San Francisco' y espero que por lo menos os divirtáis. Lo cierto es que lo que sale en la serie es verdad", asegura Enrique San Francisco cuando se refiere al docu-reality de Flooxer que podemos ver en Atresplayer 'Follow San Francisco'. "Todo lo que yo he hecho en mi vida no se puede contar porque sería horrible, pero lo que se ve en la serie es verídico de cómo soy yo".

'Follow San Francisco' muestra el día a día o, más bien, la noche a noche, de la estrella mediática Enrique San Francisco. En este docu-reality se puede ver la reinvención digital y la adaptación a las nuevas tendencias de un actor y humorista que ha hecho lo inimaginable a lo largo de su vida; una vida llena de extravagancias y momentos impredecibles que pueden verse en exclusiva en Flooxer a lo largo de este nuevo formato.

'Follow San Francisco' está compuesto por 10 entregas de una duración aproximada de 12 minutos, que están disponibles en ATRESplayer tanto en España como en el resto de países en los que la plataforma de Atresmedia está presente. En ellos se muestra la rutina de Enrique que, con su fama y espíritu joven, busca conectar con una parte de la sociedad en la que todavía no ha calado, la millenial.