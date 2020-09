Carmen Lomana habla en Las Uñas: "En Vox está el más tonto de cada casa"

Carmen Lomana ha sido la primera invitada de la nueva temporada de Las Uñas, el formato original de Flooxer que puedes ver en ATRESplayer PREMIUM. Carmen Lomana ha hablado de todo en su entrevista con Sindy Takanashi, aunque lo que más ha llamado la atención son sus palabras sobre Vox, partido del que fue número 3 en 2015 y del que su hermano es diputado por Albacete.

Carmen Lomana ha sido tajante cuando Sindy le ha preguntado por Vox. "No tengo nada que ver con Vox. No me gusta la gente extremada, las personas radicales, pero principalmente no me gusta Vox porque no tiene un equipo detrás". Lomana, a pesar de que hace unos años formó parte del partido de Santiago Abascal, asegura en Las Uñas que "lo que pido a un político es que tenga preparación, que tenga un 'background de conocimiento, pero es que si miras lo que hay detrás de Vox, pues claro". La entrevista completa no tiene desperdicio. La puedes ver aquí.

Las Uñas acaba de estrenar su tercera temporada en ATRESplayer PREMIUM. Los suscriptores de la plataforma de pago de Atresmedia podrán disfrutar de la temporada completa antes de su llegada a Flooxer. La marca de contenido joven de Atresmedia, disponible en ATRESplayer, estrenará un nuevo programa cada jueves desde el próximo 17 de septiembre.

En esta nueva entrega, Las Uñas contará con ocho capítulos protagonizado cada uno de ellos por una invitada de gran alcance social y capacidad de influencia como son Marta Carriedo, Carmen Lomana, La Zowi, Noelia López, Marta Riumbau, Natalia Lozano, Ro en la Red y Álex Saint.

Sindy Takanashi se ha puesto de nuevo al frente de este innovador formato de entrevistas que en esta tercera temporada da un giro hacia el reality con el fin de conocer en profundidad a cada una de sus protagonistas. Además, 'Las Uñas' se muda a un nuevo plató, más amplio y con distintos ambientes, en el que la iluminación íntima y la decoración radical refuerzan la personalidad del formato.