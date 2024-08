Clara y concisa. El comprometedor tema de conversación de Tote con las otras madres: “Vamos a hablar un poco de sexo”

Una semana más Si lo dice mi madre no deja indiferente a nadie y es que aquí no sabes por dónde van a salir las madres. En el último programa Tote y Paula han asegurado que son “uña y carne” y se lo cuentan “todo” hasta las cosas más íntimas.

Así que, aprovechando que tienen tanta confianza Tote se ha atrevido a asegurar que su hija Paula es una chica muy actaiva sexualmente. Esta relación tan estrecha entre madre e hija ha sido aplaudida y compartida por alguna de las madres, mientras que otras se han escandalizado y han asegurado que “el sexo es importante pero no hablan de ello”.

Por el contrario, Rocío la madre de Marco ha sacado a la luz el término de “follamiga” y es que ella lo tiene claro “si te llevas muy bien pero en la cama no hay nada que hacer eso no va a funcionar. Igual que si solamente funcionas en el tema del sexo pero luego no tienes nada en común, pues eres una follamiga y punto”.

