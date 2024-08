La razón por la que Carlos no presentaba a sus parejas: "Me ponían los cuernos antes de poder hacerlo"

El domingo, La pija y la quinqui regresaron a Flooxer con un nuevo programa de Si lo dice mi madre. Los presentadores del dating show han dado un paso más y ya no hablan de citas, ¡sino de parejas!

En esta ocasión, ha sido Carlos quien le ha preguntado a Mariang si suele presentar sus parejas a su madre. La murciana respondió rotunda: ¡Por supuesto, yo tengo novio para que me dejen en paz!

Sin embargo, la respuesta de Carlos es más sorprendente: "Yo nunca le he presentado un novio a mis padres". ¿La razón de ello? Todos le ponían los cuernos antes de que pudiera hacerlo, confesó: "Cuando te ponen los cuernos da mucha vergüenza presentarlo a la gente que conoces".

¿Cuánto tiempo debe pasar desde que conoces a tu novio hasta que lo presentas a tu familia? Es una pregunta que todos nos hemos hecho y Mariang tiene la respuesta: "Cuando ya es insostenible ocultarlo”. Una respuesta con la que Carlos está de acuerdo: “Mi familia sabe que tengo novio, pero no se lo he presentado".

