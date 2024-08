La surrealista pregunta de Isabel a Katy: “¿Qué rol sexual tiene tu hijo?”

Si lo dice mi madre no deja de sorprender, dejando momentos tan divertidos como surrealistas. En esta ocasión, la madre de Uri ha protagonizado la situación más atrevida de todas las citas. Isabel, sin pelos en la lengua, preguntó a la madre de Fernando: “¿Qué rol sexual tiene tu hijo?”.

Una cuestión que, lejos de desconcertarla, Katy respondió con total naturalidad: “Te lo digo directamente: le gusta más que le den”. Isabel, en cambio, no conoce tan bien a su hijo y no supo responder a su propia pregunta: “Ese tema no lo he hablado con él”.

Por el contrario, Lourdes, la madre de Juan Carlos, confesó no saber nada sobre este asunto: “No entiendo de roles sexuales”. Aprovechando la ocasión, le preguntó a su hijo por ello: “¿Qué eres, versátil?”. Sin embargo, Juan no se atrevió a responder: “Ya te lo explico otro día”.

