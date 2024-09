“Estamos un poco jodidos”, Gakian ha sido la encargada de presentar el perfil del fugitivo de hoy a sus compañeros y parece que Héctor Riumbau ha generado opiniones dispersas entre los cazadores.

Héctor Riumbau es un creador de contenido de humor que cuenta con más de 3 millones de seguidores. Sus vídeos donde muestra bromas, a veces, pesadas a sus padres han dado la vuelta al mundo y es que Lola, su madre, tiene un papel muy importante en sus redes, ¿lo tendrá también en esta huida?

El fugitivo tiene clara cuál va a ser su estrategia en esta huida, improvisar. Cuenta con la ventaja, o eso cree él de que no cree que piensen lo mismo que él. Y además va un paso más allá afirmando que “está aquí porque cree que va a ganar”, y sentencia que “si no, no hubiera venido”.

Desafiante y sin tomarse muy en serio a los cazadores. Así se enfrenta Héctor Riumbau a su fuga, ¿lograrán los cazadores dar con su paradero?

