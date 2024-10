Paul Ferrer: “Me va a costar mucho no tener dinero y buscarme la vida”

Paul Ferrer “hace de todo” como él mismo nos ha confesado y es que el creador de contenido no le dice a nada que no y ha hecho vídeos para todos los gustos, desde humor, hasta vídeos de fútbol y como él mismo dice “si quieres vídeos de cocina, también hago vídeos de cocina”.

La fuga de Temporada de caza no es algo sencillo para él porque como nos ha confesado “es muy bueno y nunca se ha dado a la fuga”, ¿se le dará bien la primera vez?

Su socio ideal para esta fuga habría sido Luis, su cámara. Pero como aquí no puede elegir tendrá que enfrentarse él solo a los cazadores. Aunque se alegra de no tener móvil reconoce que lo va a echar de menos y que no sabe qué tal se va a apañar sin dinero.

Dale al play para descubrir cuáles son sus futuros proyectos profesionales entre otras cosas y recuerda que ya está disponible la fuga al completo en Flooxer y atresplayer.