Arya Croft: videojuegos y bachata en Top Gamers Academy

"Tengo algo que contarte: con siete años empecé con Tomb Raider: The Last Revelation y desde entonces no he parado". Es la descripción que hace de sí misma Arya Croft en su canal de YouTube, aclarando que no es que lleve 21 años jugando a ese capítulo de las aventuras de Lara Croft, sino que no ha parado de probar cosas nuevas desde entonces.

Esta barcelonesa de 28 años llamó la atención desde el mismísimo casting por ser muy desenvuelta delante de las cámaras y por tener una voz hipnotizante. Además no iba de posturera: "me gustan los shooters, MMO, RPG, simuladores, los juegos de mundo abierto y los de deportes, pero últimamente me he enganchado al Clash Royale". Vamos, que sabía de lo que hablaba.

El tema de la voz lo ha trabajado en los últimos 12 meses gracias a unos cuantos vídeos en YouTube y retransmisiones en Twitch, algo que fue compaginando con otra de sus grandes pasiones: bailar. Le encanta la bachata y está deseando volver a impartir clases. No descartes que se arranque en algún momento dentro de la academia...

En los primeros días de TGA la han desvelado como una competidora muy centrada, pero también muy sociable. Con Ampeter como supervisor, ha demostrado que se atreve con cualquier género.

Solo hace falta pasarse por su cuenta de Twitter para ver que también es una gran seguidora de los deportes electrónicos, y que está totalmente al día de las competiciones y de los streamers que son referentes dentro del panorama español: Mixwell, Flip1n, Luzu o su actual club owner, TheGrefg.

Su nombre es una mezcla entre sus dos heroínas de todos los tiempos: Arya Stark (de Juego de Tronos) y, cómo no, Lara Croft (Tomb Raider), y como ambas parece tener una personalidad que la puede llevar a lo más alto dentro de la academia.

