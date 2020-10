Bruce Wayneiv, el 'superhéroe' de Top Gamers Academy

La pasión de Iván por Batman es tal que ha decidido convertir a este superhéroe en su alter ego poniéndose su nombre como nick name: Bruce Wayneiv. Este alicantino de 20 años sueña con poder entrar en el podio de los creadores de contenidos y ese es uno de los motivos por los que quiere aprovechar al máximo la oportunidad que le está dando ser uno de los concursantes de Top Gamers Academy.

De hecho, sus colores favoritos son el negro y amarillo, colores que representan a este personaje de DC Comics. Pero a Bruce no sólo le gusta Batman, también es un amante de la música electrónica (y de Martin Garrix en concreto, la que considera uno de sus ídolos), los videojuegos, el gimnasio o los coches.

No va a ningún sitio sin la chapa de sus suscriptores que lleva colgada en el pecho. Por lo que sentirá de muy cerquita a su comunidad durante su estancia en el programa. Precisamente, como concursante de Top Gamers Academy ha podido vivir la experiencia de conocer a Claudio Serrano, el actor de doblaje responsable de ponerle la voz en español a Batman. Nada más pronunciar la primera palabra, Bruce ya sabía de quién se trataba y no podía evitar saltar de la emoción. Serrano le ha puesto la voz también a otros personajes de videojuegos como Assasin's Creed, The Last of Us o League of Legends.

Como es normal, tanto Bruce como el resto de sus compañeros se están abriendo en la academia y gracias al 24 horas podemos conocerlos un poquito más. De esta forma hemos podido saber que Bruce no llega una muy buena racha en el amor y que se encuentra decepcionado y cansado: "Estoy cansado de tantas mentiras, siempre que llega la siguiente siempre es lo mismo, ya estoy aburrido. Eso ha hecho que me convierta en un orgulloso, paso de sufrir y de pasarlo mal. Yo no voy a arriesgar nada. La chavala que de verdad quiera va a tener que currárselo que flipas. Va a tener que venir ella porque no me mola el arriesgar cosas, detalles, el 'me gustas', voy a dar el paso".

Sil Sil lo ha escuchado y ha intentado darle ánimos: "Tampoco te cierres, si te has visto recientemente en una situación de desamor es normal que te sientas así ahora. Creo que nos pasa a todos. El tiempo te deja ver las cosas con la cabeza más fría y al cerrarse el único perjudicado eres tú. Esto no es ninguna peli de Hollywood".

Bruce tiene un vídeo en su canal explicando qué es para él el amor y opinando que después de cada caída siempre hay que levantarse. Y como no podía ser de otra manera utiliza fotogramas de las películas de Batman y la banda sonora compuesta por Hans Zimmer.