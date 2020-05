Lo prometido es deuda. Después de tres jornadas intensas en directo, los 'Calvo Games' han conseguido recaudar 100.000 dólares para luchar contra el coronavirus.

Aunque parecía imposible, TheGrefg ha llegado a la meta solidaria que se había propuesto. El primer día de esta competición cerró con 12.000 dólares, el segundo con casi 30.000, mientras que el tercer día se quedaron en 70.000 dólares. Cuando parecía que todo estaba perdido, ampliaron el torneo un día más porque se les fue "la cabeza jugando al LoL" y se habían quedado sin tiempo para disputar la final de Fortnite.

De esta manera ha sido posible conseguir la cantidad total que el streamer había fijado como meta. Durante la retransmisión en directo hubo varias donaciones sorpresa como la de AuronPlay. TheGrefg no pudo evitar estallar eufórico al comprobar en la pantalla que uno de los capitanes del torneo (que además no gano a ninguno de los cinco juegos) había realizado una aportación de 8.000 dólares.

Para conseguir tanta cantidad de dinero, el popular youtuber organizó de forma paralela un directo benéfico de GTA V role play y todo lo recaudado fue destinado a los 'Calvo Games'. ElRubius también quiso aportar su granito de arena, además de ser uno de los participantes de la competición, con una donación de 1.5000 dólares ante la que Grefg se sintió muy agradecido.

Clasificación

Ibai Llanos se ha convertido en el claro vencedor de los 'Calvo Games'. El caster y creador de contenido para G2 se ha hecho con tres de las cinco victorias posibles: estas han sido en FIFA, Valorant y Warzone. Sólo se le han resistido League of Legends y Fortnite.

Al contrario de lo que cabía esperar, TheGrefg no ha ganado al battle royale de Epic Games, sino que ha sorprendido llevándose la victoria del LoL en una final de lo más apasionante que provocó que se tuviera que ampliar la duración de la competición.

DjMariio tampoco se ha hecho con el trofeo de FIFA, su juego predilecto y al que está más acostumbrado a jugar, sino que se su equipo se ha proclamado vencedor en Fortnite.

El único que se ha ido 'con las manos vacías' ha sido AuronPlay, cuyos equipos no han conseguido ganar a ninguno de los cinco juegos.

Escuadrón Calvón

A pesar de que lo importante era participar por una buena causa ha habido quienes han sufrido más que otros.

Mientras Ibai se zambullía en su piscina haciendo la bomba a ritmo de 'We are de Champions' (con el dramatismo y la teatralidad que lo caracterizan) y más tarde reggaetón, el 'Escuadrón Salchichón' ha pasado a convertirse en el 'Escuadrón Calvón', que hasta se han creado una camiseta especial para vivir este momento.

Al llegar a 60.000 dólares, Grefg se afeitó la barba, ya que había hecho la promesa de que no lo haría hasta que pasara algo muy importante. Justo después de esto, un usuario 'anónimo' (porque no se trata de ninguno de los participantes de la competición) aportó 6.000 dólares, la mayor cantidad que se ha recogido (la de Auron no cuenta tal y como indica el propio TheGrefg). Después de superar la emoción de esta donación, Ampeterby cayó en la cuenta de que esa donación significaba que Grefg y él tenían que besarse.

Sin embargo, el peor trago (y más divertido para los espectadores) ha sido el momento en el que los cuatro compañeros de piso han tenido que raparse al cero tal y como venían prometiendo: "Soy el mayor hijo de puta de mi vida", reconoce el organizador del evento por hacer que sus amigos se encuentren en esta situación. La mayor expectación era comprobar a quién le quedaba peor 'la calva' y si se asemejaba a los montajes que habían creado para hacerse una idea.