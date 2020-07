Flooxer Now

Pokemon Iberia ha desatado la polémica. Si cuando en un partido de fútbol no se está de acuerdo se oyen los pitos desde fuera del estadio, la que ha liado EricLostie se ha debido oír varios kilómetros alrededor. Ya sabes, los usuarios divididos entre los que defienden a muerte este juego lleno de humor negro y un cóctel de polémicas y los que reclaman que lo modifique por ser homófobo, racista, machista… Vamos, ¡que tiene de todo!

El caso es que la movida está servida. Para muchos EricLostie se ha pasado con su humor ácido pero ¿qué ha hecho para que tanto usuarios se le hayan echado encima? Estas son las 5 cosas que han cabreado a las masas y las reacciones en memes de los defensores del juego.

1. La “pandilla de San Fermín”. Una pandilla vestida de San Fermín integrada por 5 miembros frente a una chica sería una de las situaciones que ha levantado la ira de los usuarios. La referencia tan explícita a La Manada no ha hecho mucha gracia aunque los defensores del juego se escudan en que sigue siendo humor negro y sátira.

2. El género no binario. Durante el juego el usuario puede elegir qué género ser: hombre, mujer o género no binario. Si elige esta última opción automáticamente se convierte en un helicóptero, un hecho que ha enfadado muchísimo a los colectivos que reivindican día a día la aceptación de las diferentes identidades sexuales. Pero oye, el helicóptero ha dado mucho de sí y los chistes para defender a la máquina se han multiplicado en Twitter.

3. El trato al inmigrante. Un entrenador inmigrante en la Ruta Riojana hablaba de “delinquir” al no sentirse integrado. La frase literal cuando se le derrotaba era: “no me siento integrado, voy a delinquir”. Enfado masivo de los usuarios al entender la situación como racista y enfado que (dicho sea de paso) ha tenido su resultado. EricLostie ha acabado modificando esa parte del juego, como la del helicóptero aunque la parte contraria a este grupo (y defensora de las bromas iniciales) haya visto ese hecho como un forma de “recular”.

4. Que no falte la política. Como en toda buena sátira no podían faltar los políticos para poder hacer humor. En este juego encontramos versiones de algunos de los grandes partidos y de los independentistas catalanes y a muchos de sus votantes no les ha hecho mucha gracia. Sin embargo, otros muchos quieren más. Ya hay quien está dando alguna idea…

5. El “cuñao”. En este juego en el que el humor se nos sale por las orejas están representadas situaciones llamativas, políticos y, como no, estereotipos españoles. ¿Cómo podemos imaginarnos al “cuñao” español y de derechas? Pues gordo, con tirantes que apenas sujetan su barriga, calvo y con patillas y, por supuesto, con una jarra de cerveza en la mano.