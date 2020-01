Hay veces que un juego de lo más simple puede convertirse en un exitazo total, y el secreto para que eso suceda puede estar en cierto tipo de aves. Le pasó a Flappy Bird, la chorradita de pinchar en la pantalla para que un pajarraco diese saltitos entre tuberías, le pasó a Angry Birds, que construyó un imperio de juguetes y hasta películas, y le ha pasado a Untitled Goose Game, un simulador de... gansos.

Se trata de un juego que ya lleva unos meses en el mercado y que se hizo popular en España gracias a ElRubius, que se pegó unas viciadas importantes en directo y subió el vídeo ya mítico de 'Pato, no seas malo'. Camino de los 10 millones de visualizaciones, el título fue uno de los más buscados a finales de 2019 gracias al empujón del youtuber.

El curioso y minimalista juego de House House te lleva a un pueblo inglés donde, para cumplir las misiones, tienes que utilizar las habilidades del ganso (¿hace falta decirte cuáles son?). Tiene versiones en PC, Switch, PS4 y Xbox, pero ninguna es tan loca como la que propone un usuario de Twitter.

Trasladando la idea de ElRubius a un... ¿juego? de escritorio, lo que propone Samperson es un homenaje a las chorradas que puedes hacer en el juego de la compañía House House, pero llevadas a tu rutina frente al ordenador. Si te descargas Desktop Goose (es gratis), un pato virtual perseguirá a tu cursor por la pantalla, dejará huellas en el escritorio, y hasta te trolleará mientras echas partidas a otros títulos. Entre otras muchas trastadas.

Lo realmente divertido del juego es que puedes dejarlo activo mientras te vas a cenar o a dar una vuelta con los amigos, y cuando vuelves al escritorio ves todas las trastadas que ha hecho el animal digital. "ladsjkfajl adslñfjkakl... qué difícil es escribir con los pies", dice uno de los mensajes que te puedes encontrar a a tu regreso.

Para gastar una broma o pasar un rato divertido cuando no tengas otra cosa que hacer es una idea de genio. Pero como te toque el día de antes de entregar un trabajo o te eche a perder una Victoria Magistral, algo nos dice que no te reirás tanto de un bicho haciendo el ganso. Eso sí, raro será que no veamos algún gameplay de youtubers españoles en los próximos días (en cuanto Wigetta vuelvan de Maldivas).