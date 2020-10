ElRubius jugando con ElRubius: así se controla y desbloquea en Watch Dogs Legion

Como la mayoría de los grandes youtubers, Rubius ha alcanzado sus mareantes cifras de seguidores gracias a ser un máquina en los videojuegos. De los más sencillos y desconocidos a la última moda, el madrileño había probado absolutamente de todo. Solo le faltaba controlarse a sí mismo.

Para eso llegó la última entrega de Watch Dogs, de la que ya hizo un adelanto a mediados de septiembre. "Es de las cosas que más ilusión me hacen en todo el mundo", decía entonces, antes de probar una versión sin terminar de Legion.

"Uno de los sueños que tenía desde pequeño que va y se cumple, y literalmente puedo morir feliz después de esto", y animaba a sus seguidores a que maltrataran a su versión virtual: "Lo que más gracia me hace de esto es que me mandéis vídeos de mí, tirándome por un puente o haciendo que me atropellen". Y como no pudo aguantar a que le llegaran esos vídeos, ayer se grabó a sí mismo haciéndolo.

El personaje dentro del juego tiene su propia historia, muy similar a la del youtuber. En los datos del juego se le describe como "streamer de 30 años, con 38 millones de seguidores y una voz diferente a la de su canal en YouTube debido a un implante vocal".

Rubius se parte con las explicaciones, así como con algunas animaciones que no considera muy afines a su personalidad. "¿Yo haciéndome un selfi? ¿Quién se piensan que soy?". Su indignación es momentánea, sobre todo porque poco después le pone falda, se apalea a sí mismo y pone a prueba los límites de su avatar.

La versión virtual de Rubius no está disponible de buenas a primeras, por lo que la compañía que distribuye el juego ha preferido colgar un tutorial en YouTube que ayude a los usuarios a encontrarlo. Porque a ver, ¿cuántas oportunidades vas a tener en tu vida de decirle a ElRubius lo que tiene que hacer?