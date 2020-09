ElRubius será un personaje de Watch Dogs Legion: "Puedo morir feliz después de esto"

Hace pocos días, el bueno de Rubén Doblás, un madrileño de 30 años, se echaba a llorar orgulloso de a dónde le ha llevado la identidad que ha construido en redes. Probablemente le conozcas mejor como ElRubius, un titán de youtube que se ha ganado el corazón de decenas de millones de fans viéndole jugar a todo tipo de títulos. Lo más curioso es que desde finales de octubre podrá jugarse a sí mismo.

Será en Watch Dogs: Legion, el tercer capítulo de la serie de mundo abierto que en esta entrega nos lleva a un Londres que parece de verdad. Siguiendo como inspiración el movimiento Anonymous (pero sin bulos), la historia te permite controlar a cualquier personaje de la inmensa ciudad inglesa. ¿Y por qué entre ellos no iba a haber un youtuber de éxito?

La compañía que produce el juego explica que "los millones de fans que acumula el youtuber en todo el mundo, podrán meterse por primera en la piel del creador de contenido a través de su versión in-game, que mantendrá sus principales señas de identidad". ¿Significa eso que lanzará 'flechipollas'? No exactamente...

"Es una de las cosas que más ilusión me hacen en todo el mundo", confiesa en el clip que subió anoche a la plataforma de vídeos. "Uno de los sueños que tenía desde pequeño que va y se cumple, y literalmente puedo morir feliz después de esto". Y es algo que virtualmente quiere que suceda (lo de morir, vaya).

"Lo que más gracia me hace de esto es que me mandéis vídeos de mí, maltratando a mi personaje, tirándome por un puente o haciendo que me atropellen", explica entre risas pero totalmente en serio. Y más serio se pone cuando ve por primera vez a su personaje, casi al borde de la emoción y convencido de que realmente es su alter ego virtual. "Me han clavao".

"El proceso para integrar un personaje dentro de Watch Dogs: Legion es muy complejo y requiere la implicación de muchas áreas: animación, modelado de personajes, captura de movimiento, actores de doblaje...”, comenta Clint Hocking, Director Creativo de Watch Dogs: Legion. "En el caso de El Rubius hicimos un profundo análisis para valorar todos los datos de los que disponíamos, y asegurarnos de ofrecer una versión lo más auténtica posible".

No sabemos si Clint Hocking cuenta con los trolleos constantes que Rubius se va a estar haciendo desde finales del mes que viene, cuando el juego estará disponible. Probablemente sí, y lo más seguro que Watch Dogs se convierta durante un tiempo en el título favorito del youtuber. Sueño cumplido y cachondeo asegurado.