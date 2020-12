ElRubius elige sus "muertes favoritas"

"Ya puedo morir tranquilo después de esto", decía Rubius hace unas semanas cuando confirmaba su presencia en la última entrega de Watch Dogs y aseguraba que una de las cosas que más placer podría causarle era la de ver cómo castigaban otros jugadores al muñeco que le representa en el sandbox de Ubisoft.

"Lo que más gracia me hace de esto es que me mandéis vídeos de mí, maltratando a mi personaje, tirándome por un puente o haciendo que me atropellen", explicaba entonces sin disimular las risas pero totalmente en serio. Dicho y hecho.

Es un poco raro verle jugando con un personaje 3D idéntico a como es él en realidad ("Me han clavao", llegó a decir), y como podría tomarse un poco como un suicidio virtual, prefirió dejar la tarea de ver la maldad en la imaginación cruel de sus followers.

Muy acostumbrado a hacer lo mismo solo por las risas, el youtuber aprovecha para colar un poco de publi del juego, que te permite meterte en la piel de cualquier habitante de un Londres virtual bastante conseguido. Sueño cumplido (el de protagonizar un videojuego) y cachondeo asegurado.

El vídeo ha supuesto un empujón más en el canal secundario de Rubius, que anda muy cerca de los 10 millones de seguidores. En total se acerca vertiginosamente a los 50 millones combinando sus dos canales de YouTube, un gigante planetario que adelanta a celebridades de Hollywood, cantantes K-pop y otros creadores de contenido muy top.

Larga vida a ElRubius... aunque sea fuera de Watch Dogs.